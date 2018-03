Matic-kanon reddet United mot Sørloths Palace

(Crystal Palace–Manchester United 2–3) De har aldri slått Manchester United i Premier League. Marerittet fortsetter for Crystal Palace – og Alexander Sørloth.

18 matcher uten å vinne (15 tap og tre uavgjort) er spøkelseststatistikken. Faktisk må vi helt tilbake til 1991 – før Premier League så dagens lys – for å finne forrige seier til Crystal Palace over United i ligaen.

Men det så lenge lovende ut for London-klubben. De ledet 2–0 tidlig i 2. omgang. Men de klarte ikke å stå imot presset da United skjønte at de faktisk måtte kjempe for poeng. På overtid scoret Nemanja Matic med en kanon fra 25 meter på Selhurst Park.

Crystal Palace uten seier på de seks siste matchene i Premier League – og i faresonen for nedrykk – fikk en drømmeåpning på matchen etter 11 spilte minutter.

Christian Benteke holdt elegant på ballen – slo en smart pasning på tvers i banen til Andros Townsend – som banket til via overkroppen til Uniteds svenske stopper Victor Lindelöf. David de Gea, kanskje verdens beste keeper for øyeblikket, var sjanseløs da ballen skrudde inn utenfor hans rekkevidde.

De Gea måtte i aksjon syv minutter senere. Alexander Sørloth kriget til seg ballen fra Nemanja Matic på midtbanen – satte fart på sine offensive føtter – men skuddet hans var for løst og enkel jobb for Uniteds målvakt.

Skuffet Sørloth

I sin tredje Premier League-match siden 130 millionersovergangen fra danske Midtjylland i januar fikk han endelig spille ren spiss sammen med langt mer berømte Benteke. I TV 2s studio var Gøran Sørloth gjest, og pappa likte seg åpenbart, og ga sønnen godkjent.

Men Alexander var svært skuffet etterpå da han stilte til TV-intervju.

– Det føles svært tungt. Vi leder 2–0, og vi skal vinne. Og så skjer det. Det er ikke hver dag Matic scorer på hel volley fra 25 meter, sier Alexander Sørloth.

United var en skuffelse i de første 45 minuttene. Kroppsspråket til manager José Mourinho var ikke til å ta feil av i den kalde kvelden i London. Han var oppgitt da Alexis Sánchez avsluttet kjempesjansen i hanskene på Wayne Hennessey på stillingen 0–0. Og han tok offensivt grep i pausen. Inn med Marcus Rashford. Etter hvert også Juan Mata.

En lynraskt slått frispark fra Jeffrey Schlupp til Patrick van Aanholt banet vei for 2–0. Alene mot de Gea banket han ballen i mål. Da var det spilt 48 minutter.

Fem minutter etterpå reduserte Chris Smalling på en smart heading. United presset voldsomt etter dette. Benteke reddet på streken. Men hverken han eller lagkameratene kunne stå imot lenger da Romelu Lukaku hamret inn 2–2. United-spissens 99. mål i Premier League.

Benteke testet de Gea som gjorde en matchavgjørende redning på 2–2. Så etter nesten 92 minutter fikk Matic drømmetreff.

United er best i «mandagsklubben» i Premier League. De vinner best og mest på mandager. 43 seiere på 62 kamper.

Lattermild Mourinho

Mourinho lo etter dramaet i et intervju med Sky Sport. Han poengterer at han hater matcher hvor laget hans gjør defensive tabber. Men han kom med en hyllest til den offensive fotballen.

– Dette hadde bare vært mulig med to slike lag, jeg vil faktisk si tre, for her var dommeren god. Han lot intensiteten i kampen leve. For publikum og TV-seere må dette ha vært en fantastisk. Men vi gjorde så mange defensive feil, sier José Mourinho.

Manager-kollega Roy Hodgson var blank i øynene. Tydelig lei seg. Noe han også bekreftet.

– Spillerne gjorde en fantastisk jobb, men det gjør meg trist at vi står her med null poeng etterpå. United gjorde sine endringer, de har sterk benk, og snur det på 2–0. Men det er tøft for spillerne, klubben og meg å stå her med tap. Vi hadde fortjent minst ett, sier Roy Hodgson til Sky Sport