Shampo: Katastrofal dømming – spillerne frustrerte

Publisert: 02.03.18 20:21 Oppdatert: 03.03.18 00:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-02T19:21:38Z

Espen «Shampo» Knutsen (46) mener at alle utvisningene i den første NM-kvartfinalerunden skyldes «katastrofal dømming». Det er har Vålerengas sportssjef gitt dommersjefen i Norges Ishockeyforbund beskjed om.

– Jeg er jævla skuffet over dommerne, for å være ærlig. De blåste mot oss hele tiden, og spillerne ble frustrerte. Det var katastrofal dømming. Listen var lagt mye lavere enn vanlig. Det var mye strengere enn i en vanlig seriekamp, sier Espen «Shampo» Knutsen til VG.

Torsdag tapte hans Vålerenga 2-7 for Lillehammer i den første kvartfinalekampen om NM-tittelen og kongepokalen i ishockey. Den og et par av andre kampene ble preget av utvisninger. I løpet av de siste 20 effektive spilleminuttene på Lillehammer – det vil si siste ordinære periode – ble lagene idømt 92 utvisningsminutter.

Alle sluttspillrundene – kvartfinale, semifinale og finale – spilles best av syv kamper.

Kamp to mellom Vålerenga og Lillehammer spilles i Vålerengas hjemmearena Furuset Forum lørdag kveld.

– I tredje periode var det grinete. Det var «møkka-hockey». Vi prøvde ikke å ta (pådra oss) utvisninger. Men spillerne ble forbannet. Blir det slik hockey igjen, er vi sjanseløse, vedgår Espen «Shampo» Knutsen.

Lillehammer er kjent for å ha et veldig godt overtallsspill med en motstander – eller flere – i utvisningsboksen. Lillehammer scoret fire av sine syv mål i overtallsspill torsdag.

Espen «Shampo» Knutsen har sendt melding til dommersjefen i Norges Ishockeyforbund med beskjed om at Vålerenga er misfornøyd med nivået på dømmingen. Han mener at sluttspillkampene risikerer «å bli innebandy». Ikke sluttspill-ishockey: Kamp der spillerne tillates større «slingringsmonn» enn i seriespillet når det gjelder nærkamp-spillet.

Dommersjef Geir Thomas Olsen bekrefter overfor VG at han har vært i kontakt med Vålerenga-sjefen.

– Vi har ikke bestemt oss for noe spesifikt foran dette sluttspillet. Men jeg har en følelse av at mange har lagt mye i potten foran det. Forventningene er høye etter tre uker med treningsleir (for lagene under OL-oppholdet), og det var mye spenning som skulle ut i går. Skal dette holde til kamp syv i finalen, kan vi ikke bedrive «finaledømming» i kamp én, sier dommersjefen til VG.

Han mener med andre ord at det var riktig å legge listen for utvisninger lavt i den første av potensielt 21 kamper, for så å slippe opp i takt med at spillerne – forhåpentligvis og antageligvis – etter hvert opptrer mer disiplinert.

– Det var ikke annerledes enn før. Det var mye armer og bein, så dommerne har fulgt vanlig praksis, mener dommersjef Geir Thomas Olsen.