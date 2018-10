Vålerenga stoppet av 18-åring på Ringerike

Ringerikes målvakt Henrik Fayen-Vestavik (18) skal ha mye av æren for at serielederen måtte reise slukkøret tilbake til Oslo.

En redningsprosent på 92,9 prosent sier sitt om hvor vanskelige Fayen-Vestavik gjorde det for Vålerenga-spillerne å få pucken i mål.

Tap mot den nyopprykkede klubben var nok langt fra det Roy Johansens menn hadde sett for seg før tirsdagens oppgjør.

Vålerenga har seilt i medvind så langt denne sesongen og leder fremdeles Get-ligaen. Etter smellen mot Ringerike har Oslo-klubben nå tre poeng ned til Storhamar etter tirsdagens runde.

Tapte i forlengningen

Etter en målløs første periode ga Rolf Aastad x 2 og Joachim Engesveen Ringerike et solid forsprang før tredje periode.

Roy Johansen fikk imidlertid gehør for sin pauseprat og Axel Eidstedt, Rasmus Ahlholm og Stefan Espeland sørget for forlengning. Der jaget gjestene vinnermålet, men til tross for at Vålerenga hadde overlegent flere skudd på mål var det Ringerike som trakk det lengste strået.

I jakten på seieren tok Vålerenga ut keeperen – det utnyttet hjemmelaget og Nils Fuglesang helten for Ringerike. Stillingen ble til slutt 4-3.

Se oppsummering av kampen i videovinduet øverst i artikkelen!

Oilers måtte ha forlengning

Frisk Asker er tabelltreer etter 4-3-seier mot Stjernen. Endre Medby og Mats Frøshaugs scoringer i tredje periode snudde kampen til Frisk-seier.

Stavanger Oilers måtte ha forlengning for å sikre seier mot Sparta. David Morley ble matchvinner med sin andre scoring for kvelden.

Tommy Kristiansen kom på scoringslista i sin gamle hjemmearena, men det ville seg ikke for Sparta som var på vei mot seier fram til Jacob Lagacé sikret forlengning med 45 sekunder igjen av tredje periode. Oilers vant kampen 5-4.

Oilers klatrer forbi Sparta på tabellen til fjerdeplass med like mange poeng.

Storhamar ydmyket Manglerud Star

Regjerende mester Storhamar hadde ingen problemer med å ta seg av Manglerud Star i OL-amfiet på Hamar.

Bortelaget fra Manglerud tok ledelsen ved Jesper Hoel, men etter det handlet alt om Storhamar.

Simen Edvartsen og den hjemvendte helten Patrick Thoresen sørget for at Storhamar var i ledelsen før midtperioden.

Aaron Irving, Niklas Fogström, Victor Svensson og Mikael Zettergren scoret i tur og orden i andre periode slik at hjemmelaget ledet 6-1 før siste periode.

Evan Allen reduserte to ganger for Manglerud, men Jens Jakobs, Martin Rønnild og Steffen Thoresen fullførte overkjøringen til 9-3-seier.