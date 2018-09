VENNER OG SAMARBEIDSPARTNERE etter: Therese Johaug og Birgit Skarstein jobber sammen med en hel del andre idrettspersonligheter om å løfte handikapidretten. Men ideen kom fra Kjell Inge Røkke og Johaug. Foto: Asko

Therese Johaug og Birgit Skarstein: Vil revolusjonere paraidretten

SPORT 2018-09-11T05:55:56Z

PLOVDIV (VG) Therese Johaug kjente på hvor vondt det var å stå utenfor i dopingdommen. Nå vil hun gjennom stiftelsen «VI» revolusjonere norsk paraidrett sammen med Birgit Skarstein, Kjell Inge Røkke, 125 Aker-millioner og helt lag med idrettskjendiser.

– Therese fortale at da hun fikk dommen ble hun stående på utsiden av et fellesskap hun alltid hadde vært en del av. Plutselig fikk hun ikke være med. Det å stå utenfor er brutalt, og en skikkelig kjip opplevelse. Hun bestemte seg for å bidra til at flere skulle få være på innsiden, som en del av fellesskapet. Det syns jeg det står stor respekt av. sier Birgit Skarstein til VG.

Vi møter henne ved vannet i Plovid. Onsdag åpner pararoeren sitt VM med forsøk. Hun regjerende verdensmester og favoritt etter to verdensrekorder denne sesongen. For halvannet år siden ble for halvannet år siden koblet inn av Therese Johaug. Hun har de siste årene blitt god venn med henne gjennom Johaugs kjæreste på ro-landslaget, Nils Jakob Hoff.

– Min drøm er å revolusjonere paraidretten i Norge, sier Skarstein som har deltatt i både sommer og vinter-utgaven av Paralympics.

– Initiativet kom fra Kjell Inge Røkke. Han kontaktet Therese etter at hun fikk dommen. Han spurte om hun ville bruke den konkurransefrie perioden til å bygge noe større. Så tok Therese kontakt med meg. Selvfølgelig ville jeg være med på dette, sier Skarstein til VG ved vannet i VM-byen Plovdiv.

Hun mener det «står stor respekt av» Johaugs valg.

– Vi synes det er kjempestas med Therese. Hun har virkelig jobbet med dette. Hun valgte å ta en negativ erfaring og bruke den til å gjøre en forskjell. Nå kan hun stå for noe vi håper skal bli varig. Det er så tøft. Hun kunne valgt å la være, lent seg tilbake og syntes synd på seg selv, sier Skarstein.

– Vi har holdt på med dette siden våren 2017. Aker var inne som sponsor for Skiforbundet tidligere. De var veldig opptatt av at para-laget skulle ha gode kår og behandles på en ordentlig måte. De hadde et oppriktig engasjement for det. Aker hadde lyst til å gjøre noe bra, noe de tror på, og noe som hadde en samfunnseffekt som er betraktelig, sier Skarstein.

Planen for prosjektet «VI» 2019–2022: «Ved å gi paraidrettsutøvere like muligheter til å prestere, skape helter og rollemodeller». TRG/Aker forplikter seg til å bidra med med 121 millioner kroner pluss driftsutgifter. Fra 2021: «Gjennom inspirasjon, motivasjon og engasjement skapt av elitesatsingen, skape muligheter, drømmer og håp for bredden.» Her skal TRG/Aker bidra med driftsutgifter. Flere bedrifter skal inn. Fra 2023: «Fullverdig integrering: Gjennom erfaringer og kunnskap

fra elite- og breddesatsing bedre levekår for alle 605 000

funksjonshemmede, 11,4 % av den norske befolkningen.» TRG/Aker skal inn med driftsutgifter. I tillegg til andre bredrifter og interesseorganisasjoner.

Med seg i «VI»- styret får hun foruten Johaug og Røkke blant annet med seg prinsesse Märtha Louise, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal, toppidrettssjef Tore Øvrebø og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Den nye organisasjonen har i tillegg med seg kjente navn som Martin Johnsrud Sundby, Ole Gunnar Solskjær og Ole Einar Bjørndalen som ambassadører. Tidligere landslagstrener i langrenn, Knut Nystad, blir daglig leder.

Aker skal satse 125 millioner kroner frem til 2022. Ideen er først å satse på toppidretten, så bredden og til slutt på helseperspektivet for samfunnet. Det dras opp en høy himmel over «VI». Prosjektet er opptatt av at 605.000 nordmenn (11,4 prosent) er handikappede og at mange av dem føler seg utenfor og sliter med dårlig livskvalitet.

– Jeg har selv følt det veldig sterkt. Jeg var en del av «vi». Så skadet jeg ryggen og plutselig var jeg på utsiden av fellesskapet på mange måter, sier Skarstein.

Norge vant i vinter medaljestatistikken under OL i Pyeongchang med 13 gull og 39 medaljer. Men i Paralympics havnet nasjonen bare på 13 plass – med bare ett gull og totalt åtte medaljer.

Birgit Skarstein mener ligger Norge ligger langt bak i forskning på paralympiske idretter.

– Det må gjøres mye på oppgradering av utstyr, for eksempel. Det handler om mer støttepersonell. Vi vil ikke drive på bekostning av andre. Arbeidet med paralympisk idrett skal ikke gå utover de olympiske utøverne.

Marit Bjørgen sa det slik til VG under presentasjonen av «VI»:

– Jeg har blitt best kjent med Birgit Skarstein. Jeg var i høyden før OL i vinter, og Ingvild (Flugstad Østberg) og jeg hadde i alle fall tre fra støtteapparatet rundt oss hele tiden. Birgit var der alene, og hadde fått broren sin over fra USA. Det var store kontraster, og det fikk meg til å tenke litt.

– Skijentene er empatiske og inkluderende. Det har jeg opplevd flere ganger, svarer Birgit Skarstein. Hun har store forventninger.

– Med 125 millioner kroner – og mange andre bedrifter som forhåpentlig vi kaste seg med – så vil dette gjør en enorm forskjell.