Skarstein forsvarte VM-gullet og knuste egen verdensrekord: - Trodde det var noe feil med klokka

Pararoer Birgit Skarstein (29) knuste sin egen verdensrekord så ettertrykkelig at hun trodde det var noe feil med klokka etter at hun hadde rodd inn til et overlegent VM-gull.

– Jeg hadde troen på at jeg kunne slå rekorden, men at jeg skulle smadre den med 11 sekunder hadde jeg aldri trodd. Jeg trodde det var noe feil med klokka da jeg kom i mål, forteller Skarstein, som forsvarte sitt eget VM-gull fra Sarasota i 2017.

Hun forteller at løpsplanen var å gå hardt ut, gi alt, og heller gå på en smell om det skulle mislykkes.

– Det funka det, ler hun til VG.

– Hvordan skal dette feires?

– Nå må det bli en skikkelig lagfeiring. Det var skikkelig gøy at Kjetil Borch tok gull også, jeg merket at pulsen økte bra da han var på vei inn mot mål. At vi får to gull til laget er virkelig artig, og viser at opplegget til landslagstrener Johan Flodin virkelig fungerer. Det lover godt foran OL i Tokyo om to år, svarer Skarstein, og understrekes at det skal jobbes knallhardt mot det mesterskapet.

– Revolusjonerende

– Hun er forut for sin tid i sin idrett. De andre blir foreløpig statister fordi hun er så rå. Det er ekstra imponerende at hun fortsetter å jage og pushe seg selv, til tross for at hun leder soleklart, oppsummerer roer Olaf Tufte, som selv har to OL-gull og to gull fra VM.

Skarstein tok umiddelbart teten i sitt finaleheat, og fikk tidlig en klar ledelse. Hvor seieren skulle gå var aldri i tvil, og Skarstein rodde i ensom majestet inn til en overlegen gullmedalje i Plovdiv.

Og ikke nok med det. Med tiden 10.13,63 slo hun sin egen verdensrekord satt i Linz i juni. Den lød på 10.24,48, en forbedring på hele 11 sekunder.

– Birgit er revolusjonerende i sin klasse både med måten hun trener og ror på. Hun er overlegen fra start til mål, det er først og fremst Birgit mot klokken, sier landslagstrener Johan Flodin.

– Dette er helt overlegent, en av de største idrettsprestasjonene i 2018, skrøt kommentatorene på worldrowing.com da Skarstein passerte mållinjen.

I tillegg til 2017-gullet, har Skarstein VM-gull fra 2014, samt bronse i 2015 og sølv i 2013.