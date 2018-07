FORLOVET: Alexander Bonsaksen og Silje Norendal, her under VG-lista 2018, skal gifte seg. Foto: Frode Hansen

Silje Norendal og Alexander Bonsaksen forlovet seg: – Kom veldig overraskende på

Livet smiler for Silje Norendal (24) og Alexander Bonsaksen (31). Nå skal de to idrettsstjernene gifte seg.

Det bekrefter Norendal på sin Instagram-konto .

Der har hun lagt ut et bilde av de to, hvor hun har en ring på fingeren og begge gliser fra øre til øre.

«Ble akkurat forlovet med min beste venn», skriver hun.

Snowboardkjører Norendal og ishockeyspiller Bonsaksen har vært kjærester i fem år, men det var ingenting som tydet på at Bonsaksen kom til å fri med det første.

Under Elle-festen på Tjuvholmen i Oslo i juni, sa nemlig Bonsaksen i et intervju med Se og Hør at han ikke hadde planer om å fri – enn så lenge.

Til VG bekrefter Silje Norendal at det var Bonsaksen som fridde, og at de ble forlovet torsdag.

– Det kom veldig overraskende på. Nå drar vi begge til Finland i morgen (lørdag), så da tenkte jeg at da skjer det i hvert fall ikke denne sommeren, kanskje neste. Det kom som et sjokk, men på en positiv måte.

– Det ble ikke sagt altfor mye. Det var mange gledestårer, sier hun til VG.

31 år gamle Bonsaksen spiller på det norske ishockeylandslaget, og har vært utenlandsproff i en årrekke. Nå spiller han for finske KooKoo. Norendal er på sin side en av landets mest profilerte snowboardstjerner, og har blant annet tatt fire gullmedaljer i X Games.

Når bryllupet skal finne sted, er ikke avklart. Det tenker ikke Norendal noe på.

– Vi kommer til å nyte å være forlovet en god stund. Det blir nok en stund til noe bryllup, legger hun til.