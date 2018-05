HISTORISK: For femte gang kunne Cristiano Ronaldo løfte Champions League-troféet. En historisk begivenhet han var smertelig klar over selv også. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Målløs Ronaldo ble historisk - nå er han kongen av Champions League

Publisert: 26.05.18 22:49 Oppdatert: 26.05.18 23:56

SPORT 2018-05-26T20:49:45Z

(Real Madrid - Liverpool 3–1) Cristiano Ronaldo (33) ble satt i skyggen av Gareth Bale da Real Madrid tok sin tredje strake Champions League-tittel, men i historiebøkene står han nå alene som den eneste med fem Champions League-troféer.

Med sin femte triumf er Ronaldo nå den ubestridte Champions League-kongen.

Dermed rykker han fra erkerival Lionel Messi, samt Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique og Clarence Seedorf som alle står med fire.

Ronaldo vant i 2008 med Manchester United, før han nå har tatt tre strake europeiske triumfer med Real Madrid, i tillegg til seieren i 2014.

Real Madrid-legendene Paco Gento, Alfredo di Stefano og Jose Maria Zarraga, samt Paolo Maldini har alle fem Europacup-titler, men Ronaldo er den første med fem triumfer i Champions League-formatet som har vært siden 1993.

Målløs i sin første finale

I finalen lørdag var det Karim Benzema først, og deretter innbytter Gareth Bale med først et spektakulært brassespark og så ved hjelp av Loris Karius-keepertabbe som stjal showet.

Ronaldo på sin side ble stoppet av Andrew Robertson da han fikk sin store sjanse i kampen.

Dermed mistet han sjansen til å bli første spiller til å score i fem finaler, uten at det virker til å ødelegge selvtilliten til portugiseren.

– Hvem ble toppscorer i Champions League i år? Hvem har vunnet turneringen fem ganger? Og hvem har vært toppscorer hver gang, spurte han, fullt klar over at svaret var Cristiano Ronaldo.

Deretter la han til:

– Champions League bør hete CR7 Champions League.

Kom med exit-hint

Ronaldo kom med uttalelser rundt sin egen fremtid. På en gledens dag for Real Madrid-fansen, kaster kommentarene en mørk skygge over triumfen.

– Det har vært fint å spille i Madrid, og i løpet av de neste dagene vil jeg komme med et svar til fansen. De har alltid vært på min side, sa Ronaldo, som ble lørdag ble historisk med sin femte Champions League-tittel.

Salah gråtende av banen

Finalen ble også preget av at kampens andre stjerne, Mohamed Salah, måtte forlate banen med skade i 1. omgang på stillingen 0–0.

Etter det dominerte Real Madrid stort, og avgjorde kampen, selv om Sadio Mané utlignet til 1–1.

Engelske medier melder lørdag kveld at Salah fikk skulderen ut av ledd. Egypteren, som nå garantert håper å bli frisk til VM fikk trøst av Ronaldo på vei ut, portugiseren som selv måtte forlate banen tidlig under EM-finalen for to år siden, da hans Portugal til slutt slo Frankrike.