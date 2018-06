LEKENDE LETT: Jakob Ingebrigtsen hadde ingen problemer med å vinne 1500 meter på Stockholm stadion med 3.37,43. Bildet er fra etter at han satte personlig rekord med 3.36,06 på Bislett torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen «jogget» inn til sin nest beste tid på 1500 meter

Publisert: 10.06.18 14:18

SPORT 2018-06-10T12:18:39Z

STOCKHOLM/OSLO (VG) Tre dager etter at han senket sin ferske personlige rekord med tre sekunder, nærmest jogget Jakob Ingebrigtsen (17) inn til seier på 1500 meter i Stockholm med 3.37,43.

Det er hans nest beste tid på distansen, etter at han satte personlig rekord med 3.36,06 under Oslos Diamond League-stevne torsdag.

– Tja, det var ikke veldig tungt. Men det var litt dødt. Jeg brukte mer krefter på Bislett enn det jeg hadde regnet med, sier Jakob Ingebrigtsen til VG i pressesonen på kok-hete Stockholm stadion.

Med en blomsterbukett i favnen vedgikk han at han ikke hadde like mye sprut i kroppen og bena som for tre dager siden. Dessuten var vinden bitte litt strevsom å hanskes med.

– Jeg hadde ventet at han skulle trykke på litt hardere her. Men det var nok en mental utladning etter Bislett. Han ville ikke gjenta det han gjorde der, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

Deretter hadde de to, som følge av spørsmål fra svenske journalister, en meningsutveksling angående distansene han akter å løpe i Berlin-EM om to måneder.

– 1500 og 5000 meter, svarer Jakob Ingebrigtsen kontant.

– Nja, bryter pappa Gjert inn etter å ha påpekt at Jakob ble trampet på hælen av Philibert-Thiboutot «der borte i svingen».

Han vil åpenbart ha et ord med i laget: 1500, 3000 hinder, 5000 meter - det er spørsmålet.

– Jeg bestemmer over meg selv. Jeg blir med på det jeg vil være med på. Men han (Gjert) har sikkert noe han vil ha sagt, sier han konfrontert med det faktum at han ikke er myndig.

17 år gamle Jakob Ingebrigtsen likte dårlig at han måtte sørge for å holde farten oppe fra start til mål da han senket sin personlige rekord på 1500 meter med tre sekunder på Bislett torsdag.

Pappa Gjert Ingebrigtsen likte det enda dårligere. Han mente hans yngste av tre løpersønner i verdenstoppen kunne ha løpt ytterligere tre sekunder fortere, altså på 3.33, hvis arrangøren av Diamond League-stevnet i Oslo hadde sørget for en skikkelig hare.

Det vil si en fartholder.

Jakob Ingebrigtsen håpet sikkert det ville være ordnet til 1500-meteren i Stockholms Diamond League-stevne fire dager senere. Selv om erfaringen fra samme stevne i fjor ikke skulle tilsi det. Da måtte han også gjennomføre et sololøp. Tiden da ble 3.39, altså litt saktere enn da han satte personlig rekord med «lave» 3.39 (3.39,06) under sesongdebuten i USA for en drøy måned siden - før han passerte 1500 meter på 3,37,25 under mile-rekordløpet i Eugene 26. mai.

På Stockholms ærverdige Olympiastadion søndag formiddag skulle han, under en stekende sol og 26 varmegrader, bryne seg på en konkurrent med omtrent like god personlig rekord, og to med ganske mye bedre personlige rekorder.

Jordan Williamsz (25) fra Australia med 3.36,47, samt Mohammed Tiouali (27) fra Bahrain med 3.34,52 og Charles Philibert-Thiboutot (27) fra Canada med 3.34,23. De to siste for seks og tre år siden. Det var langt fra urimelig å utpeke Jakob Ingebrigtsen til favoritt, og forvente en tid rundt 3.35–3.36 - hvis fartholderne Tamás Kazi (pers 3.37,41) og John Foitzik gjorde jobben de var satt til å gjøre.

Det gjorde de for så vidt, ifølge Jakob Ingebrigtsen. Han understreker at han fikk «litt hjelp og effekt av haren».

På spørsmål om hvorfor han valgte å løpe nå, så tett etter Bislett, svarer han at det er gøy å løpe løp.

– Jeg vil løpe så mye jeg kan. Ja, herregud jeg vinner. Det er derfor jeg løper, tilføyer han da VG påpeker at han på «sedvanlig vis» tråkket til da det gjenstod 300 meter - og vant komfortabelt.

På Bislett torsdag måtte Jakob Ingebrigtsen gi tapt for «luringene» - de som absolutt ikke ville trekke opp farten - Chris O’Hare og Robby Andrews i spurten. Det dreide seg om hundredeler, men Jakob Ingebrigtsen ble nummer tre.