ELEGANT MÅL: Sondre Olden jubler etter å ha scoret Norges og kampens første mål mot Sverige i VM i Hviterussland for fire år siden. Etter å ha blitt vraket til OL i år, takket han nei til VM i Herning. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Toppscorer sa nei til Norge før VM

Publisert: 12.05.18 12:30

HERNING (VG) Ishockeylandslaget savner en målscorer før kampene om å unngå å rykke ned til B-VM. Foran mesterskapet her i Herning takket toppscorer Sondre Olden (25) nei til Norge fordi han var skuffet over ikke å ha blitt tatt ut til OL.

– Jeg vil ikke lage noe stort ut av dette. Jeg er ikke sur. Men selvfølgelig ble jeg skuffet over ikke å bli tatt ut til OL. Ettersom jeg ikke hadde hørt noe fra dem gjennom hele sesongen, takket jeg nei da de ringte etter at vi røk ut av sluttspillet, sier Sondre Olden til VG.

Ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten bekrefter overfor VG her i VM-byen Sondre Oldens opplysninger. Salsten sier også at han var i kontakt med Olden mens han var opptatt med sluttspillet for sin kroatiske klubb.

– Jeg ringte og inviterte ham til samling, slik vi gjør overfor alle aktuelle spillere, etter at de er slått ut av sluttspillet. Han ble invitert, men takket nei, sier Petter Salsten.

– Jeg følte at jeg ikke var gitt tillit gjennom sesongen, og at jeg ikke ville få en god sjanse (til å komme på VM-laget) nå heller. Jeg har ikke spilt så bra som siden jeg var i Vålerenga, og dette er en bedre liga enn Getligaen, tilføyer Sondre Olden om årsaken til hans «nei, takk» til Norge.

Sesongen 2013/14 scoret han 30 mål til sammen i serie (25) og sluttspillet (5) for Oslo-klubben.

Denne sesongen ble han med 28 mål etter 53 grunnseriekamper toppscorer for Medvescak Zagreb i den flernasjonale europeiske ligaen EBEL. Han endte på 7. plass totalt i EBELs målpoengstatistikk. Han har nylig undertegnet en ny ett års kontrakt med den kroatiske klubben.

Da landslagssjef Petter Thoresen tok ut andre spillere på bekostning av Sondre Olden til OL, begrunnet han det med at han «hadde» spillere som var bedre enn den tidligere Vålerenga-spilleren i den posisjonen han passer best.

Sondre Olden er en typisk offensiv spiller. Han spilte VM under trener Petter Thoresen i fjor. I Paris maktet han hverken å score eller legge målgivende pasning i løpet av seks kamper, etter en skuffende sesong (4 mål) for Leksand i den svenske toppserien SHL.

Patrick Thoresen (familie-årsaker), Mats Rosseli Olsen (skadet) og Alexander Reichenberg (skadet) er i samme spillerkategori som Sondre Olden. Alle tre spilte for Norge i OL, men spiller av nevnte årsaker ikke VM.

Andreas Martinsen scoret natt til lørdag sitt andre mål for Rockford Icehogs i AHL-sluttspillet. Mats Zuccarello ville spille VM, en skade er årsak til at han takket nei. De to var ikke med i OL.

Her i VM har den norske Getligaens toppscorer Tobias Lindström (ikke med i OL) ennå ikke scoret mål, mens Thomas Valkvæ Olsen (ikke med i OL), toppscorer i Allsvenskan (nivå to), har scoret ett. Norge har scoret seks mål i ordinær spilletid etter fem kamper, før «nedrykk-kampene» mot USA søndag og Sør-Korea mandag.

Anders Bastiansen er Norges VM-toppscorer med to mål. Mathias Trettenes (tellende straffe mot Tyskland, Valkvæ og Lindström de to andre), Valkvæ Olsen, Ken André Olimb og backene Daniel Sørvik og Alexander Bonsaksen har scoret de fire øvrige målene.

Sondre Olden har scoret ett mål for Norge i løpet av 17 VM/OL-kamper. Det gjorde han mot Sverige i Minsk-VM for fire år siden (1–0, Norge tapte 1–2) som Vålerenga-spiller.

– Jeg skal ikke si at jeg hadde scoret og «herjet» nå. Det er tungt for dem. Det er ikke noe moro, svarer han på spørsmål om han kunne ha vært den spilleren Norge sårt savner.