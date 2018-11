SLÅR TILBAKE: Linda Hofstad Helleland reagerte på kritikken og forslag fra sin motkandidat i kampen om presidentvervet i Wada. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Slår tilbake i maktspillet om dopingtoppen: - Politisk manipulasjon

2018-11-11

Maktkampen har tatt fyr på direkten etter at den norske regjeringen nominerte Linda Hofstad Helleland til å bli øverste leder i Wada. Nå mener Helleland at hennes polske motkandidat driver politisk manipulasjon.

For nå foregår kritikk og misnøye for åpen scene mellom Helleland og hennes motkandidat, den polske sportsministeren Witold Banka.

Helleland har vært tydelig på at dopingjakten trenger forandring etter opprullingen av en rekke skandaler. Men Verdens Antidopingbyrå fremstår splittet og konfliktfylt etter at ledelsen, mot visepresident Hellelands vilje, bestemte seg for å slippe Russlands antidopingbyrå og dermed russisk idrett inn i varmen igjen i høst.

Det skjedde etter avdekkingen av omfattende dopingjuks gjennom en rekke år.

Nå har kampen om presidentvervet i den omstridte antidopingorganisasjonen startet, før valget neste år. Fredag ble Helleland nominert som president av den norske regjeringen. Men da hadde allerede hennes motkandidat, den polske sportsministeren Witold Banka, åpent kritisert den norske politikeren. Han ba blant annet den norske politikeren å forlate visepresidentvervet under valgkampen, fordi han mener det gir hans norske motkandidat en fordel.

Slår tilbake

Nå reagerer Helleland gjennom et skriftlig svar til Banka, som Inside the games , har fått tilgang på. Hun mener Bankas forslag har tatt form av «ytterligere politisk manipulasjon og forstyrrelse».

Svaret kommer mindre enn en uke før toppmøtet i Wada i Baku, der blant annet Wada-styret Helleland er en del av møtes.

Helleland skriver også om kritikken hun har fått av både nåværende president og IOC-medlem Craig Reedie og Banka, for at hun deltok på antidopingmøtet i Det hvite hus forrige uke. Reedie skal ha forsøkt å stoppe Hellelands deltagelse, noe Helleland reagerte på. Nå tar hun igjen opp temaet.

-Som deg, har jeg rett til å delta i enhver sammenkomst jeg ønsker i den rene sportens interesse, skriver Helleland ifølge Inside the games i sitt svar til sin polske motkandidat og fortsetter:

– Hvis Wada skal bli en demokratisk organisasjon, burde folk som sitter i styret åpent kunne uttrykke deres mening om hva som er den beste retningen fremover for oraganisasjonen og ikke bli stilt på sidelinjen presset eller mobbet til stillhet, skriver Helleland.

– Rette personen

Fredag sa Erna Solberg blant annet dette i pressemeldingen der den norske regjerningen gjorde det klart at de nominerte Helleland som presidentkandidat i Wada, før valget neste år.

- Linda Hofstad Helleland har kunnskap og erfaring som er nødvendig for å lede WADA sitt anti-doping arbeid fremover. Hennes fokus på prinsipper for godt styresett som uavhengighet og åpenhet gjør henne til den rette personen til å lede WADA i årene fremover.