Pappa Carlsen: – Det handler om å vinne. «Fin innsats» ville være en mager trøst

LONDON (VG) Henrik Carlsen er klokkeklar klar på hva det handler om i VM-matchen mot Fabiano Caruna: Vinne!

Magnus Carlsens far bruker ingen floskler. Hverken «én kamp av gangen» eller «prosessen» eller «arbeidsoppgaver».

– I et VM er det resultatet som teller.

Han snakker om hvordan sønnen på mirakuløst vis reddet iland remis i det sjette partiet, da Caruana presset verdensmesteren hardt. Det forsvarsarbeidet er godt å ta med seg videre. Og pappa Carlsen utdyper det med at det er resultatene som gjelder:

– Magnus og vi rundt ham har lagt vekt på prosessene tidligere. Men i en VM-match - og det har han vunnet tre ganger før - handler det om å prøve å vinne igjen.

– «Fin innsats» ville være en mager trøst. Såpass ærlige må vi være, sier den alltid korrekte Carlsen - som i VM har et nøkkelrolle som en del av teamet rundt sønnen. Mens de fem andre rundt «sjefen» er manager, trener, kokk, lege og gjesteansvarlig, har faren en alt-mulig-mann-oppgave. Men det er ingen tvil om at det er han som er nærmest Magnus Carlsen under mesterskapet.

– Jeg tror Magnus er litt mer avslappet enn tidligere. Sånn blir det når du spiller din fjerde VM-match. Det blir ikke like emosjonelt som for eksempel den første gangen. Men han ønsker virkelig å vinne. Det er resultatet som teller.

Henrik Carlsen mener det er som forventet at det har blitt mange remis, men likevel spennende.

– Og de uavgjorte partene forteller ikke hele sannheten. For her har det vært mye dramatikk.

– Igjen i dag overrasket han meg litt i åpningen. Det jeg spilte ble litt for puslete dessverre, sa Magnus Carlsen etterpå.

– Føler du at dette kan lede til omspill, som i New York?

– Jeg har ikke tenkt på det. Men fortsetter det slik, så blir det jo det. Men hvis det blir omspill, så er jeg jo klar for å spille.

Fabiano Caruana sa det slik på pressekonferansen etter den syvende remisen:

– Hvis alle partiene ender med remis, så har den flaks den som trekker svart i armageddon.

Hvis de 12 klassiske partiene ender uavgjort, er det hurtigsjakk og så lynsjakk. Siste måte å skille de to på er såkalt armageddon, som kort fortalt foregår slik:

En loddtrekning avgjør hvem som får førstevalg. Denne spilleren velger om han vil ha hvite eller svarte brikker. Velger han hvitt, må han vinne. Velger han svart, holder det med remis for å vinne VM-tittelen (men den med hvite brikker får bedre tid: Fem minutter, mot fire minutter for han med svarte brikker).

Derav Caruanas uttalelse: Den som trekker svart, kan altså ta VM-tittelen uten å vinne et eneste parti i hele matchen.

– Det som slår meg, er at Caruana takler det psykiske presset veldig godt - etter at han var nervøs i det første partiet og holdt på å tape. Men én ting er jeg sikker på: Her kommer spenningen til å fortsette, sier Elmira Mirzojeva, som følger sjakk-VM for den russiske TV-kanalen Matj TV.

Tarjei J. Svensen, som har fulgt Magnus Carlsen siden starten og driver nettsiden mattogpatt.no , sier:

– Jeg tror Magnus fortsatt føler seg trygg på å klare dette. Han kjenner seg selv så godt og tror han skal klare det.

– Hva om han mister VM-tittelen?

– Så langt har han nok ikke tenkt ennå, men hvis det skulle skje, så vil det være en enorm nedtur - men samtidig ikke så overraskende å tape mot Caruana. Ut fra ratingen er det et 50–50-oppgjør, sier Svensen.

– Men foreløpig er det ikke i tankene hans at han kan tape. Det skal det heller ikke være.