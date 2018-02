KVARTFINALESJANSE: Patrick Thoresen (34) scoret Norges mål mot Finland (1–5), men var misfornøyd med eget spill etter siste gruppespillkamp mot Tyskland (1–2). Mot Slovenia må han og rekkekameratene Mathis Olimb og Ken André Olimb få det til. Foto: GRIGORY DUKOR / X90080

Hockeygutta: Det er nå eller aldri

Øystein Jarlsbo (kommentar)

Publisert: 20.02.18 00:41 Oppdatert: 20.02.18 02:25

PYEONGCHANG (VG) Petter Thoresens (56) første OL-lag er snublende nær en historisk kvartfinale 24 år etter at han selv spilte da Norge siste gang vant en ishockeykamp i vinterlekene.

24. februar 1994 foran 7889 tilskuere i Håkons Hall i Lillehammer: Kamp om 11. plass: Norge-Østerrike 3–1.

Blant spillerne på Norges ishockeylandslag: Petter Thoresen , nå landslagstrener i Pyeongchang med sine to sønner, Steffen og Patrick på laget. Petter Salsten, sportssjef for ishockeylandslaget her i Pyeongchang, med sønnen Eirik på laget. Geir Hoff , hvis sønn Ludvig spiller for Norge i Pyeongchang. Svein Enok Nørstebø , hvis sønn Mattias spiller for Norge i Pyeongchang.

Espen «Shampo» Knutsen , som er ekspertkommentator for rettighetshaver Discovery her i Pyeongchang.

Det er nesten på dagen 24 år siden ishockeylandslagets siste seier i en OL-turnering. Det kvalifiserte seg ikke for Nagano-OL 1998. Etter comebacket i 2010-OL har det spilt 11 kamper.

Alle har endt med tap.

Tirsdag klokken 08.40 norsk tid møter Petter Thoresens mannskap Slovenia i den største OL-hockeyarenaen. Med seier er det klart for sin første OL-kvartfinale i historien, mot gullfavoritt OAR (Russland) onsdag.

Det vil eventuelt være en umulig oppgave.

Seier over Slovenia er på den annen side godt innenfor. Slovenia er en gavepakke i åttedels-finalen - som følge av tilfeldighetens spill i gruppespillet - sammenlignet med de i utgangspunktet 10 alternativene.

Antakelig vil ikke Norges ishockeylandslags få en like god mulighet til å oppnå OL-suksess - det vil si kvartfinale - i uoverskuelig fremtid.

It’s now or never. Det er nå eller aldri.

Slovenia kommer riktignok til kvartfinale-kvalifiseringskampen etter to seirer i spilleforlengelse og etter straffeslagkonkurranse mot USA og Slovakia i gruppespillet (og 2–8 for OAR (Russland).

Men Norge slo dem 3–1 i 2015-VM og 5–1 i Paris-VM i mai i fjor.

Slovenia er på 15. plass på rankingen til det internasjonale ishockeyforbundet, Norge på 9. plass. Slovenia har 1024 registrerte ishockeyspillere, Norge 9073. Slovenia har 136 mannlige ishockeyspillere, Norge 2397.

Slovenia har rundt to millioner innbyggere og syv ishaller, Norge drøyt fem millioner og 47 ishaller.

Men tirsdag ettermiddag lokal tid nede ved kysten her i Gangneung vil ikke statistikk og historikk bety all verden.

– Det betyr ingenting at de er rangert lavere etter et visst system. Det som betyr noe er at vi presterer mot et lag som kanskje har bedre selvtillit etter å ha plukket poeng mot noen gode nasjoner, sier Petter Thoresen morgenen etter Norges 1–2 for Tyskland i siste gruppespillkamp.

Landslagssjef trekker frem saker og ting som ikke har fungert hittil, og som må fungere mot Slovenia - med kapteinen Jan Mursak (30) som har scoret flere mål (3) enn Norge totalt (2) i løpet av 185 minutter.

* Han er bare 50 prosent fornøyd med overtallsspillet: «Vi har spilt mye i overtall. Det må bli bedre. Jeg tror det blir en nøkkel: Overtall/undertall.»

* Antall utvisninger må ned (Tommy Kristiansen og Lars Haugen (!) topper OL-statistikken for antall utvisningsminutter): «Køllebruken; vi må bli smartere. Det er ikke alltid dommernes skyld at vi blir utvist.»

* Patrick Thoresen, Mathis Olimb, Ken André Olimb og Jonas Holøs pleier å score og avgjøre mot Slovenia: «De må ikke slites ut av å spille undertall (som følge av utvisninger), de må ha overskudd til å ta ansvar offensivt.»

Keeper Lars Haugen til slutt: - Dette er det største du kan være med på. De kommer inn fulle av selvtillit. Vi har ikke fått det til å stemme hundre prosent. Men mot Tyskland så vi mer ut som vi vil være.