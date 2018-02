OL-vinner Cologna lar seg ikke skremme av Norges vellykkede lagtaktikk

Publisert: 16.02.18 23:22

SPORT 2018-02-16T22:22:56Z

PYEONGCHANG (VG) Dario Cologna (31) mener Norge ikke klarer å felle ham med lagtaktikk på femmila, om han er like sterk da – som han var da han ble olympisk mester på 15-kilometeren.

Dario Cologna er best når det gjelder. Sveitseren har vunnet 15-kilometeren i tre OL, i både friteknikk og klassisk.

Han er den første langrennsløperen til å vinne samme distanse i tre OL på rad.

– Det er stort å skrive historie. Jeg er veldig stolt. Ikke engang Bjørn Dæhlie klarte dette. Så det er ikke så verst, sier Cologna til VG.

Mens Martin Johnsrud Sundby var fortvilet over 4.-plassen og nok en tapt gullmulighet, kunne Cologna heve armene over hodet. Han avslører hva som må til for å vinne, i tillegg til å treffe med toppformen.

– Man må være litt heldig. Og man må ha perfekte ski, sier Cologna.

Hadde ikke gode nok ben

Han ble nummer seks på 30 kilometer fellesstart med skibytte søndag. Han vant denne øvelsen i Sotsji-OL i 2014. 31-åringen fra Val Müstair er imponert over den norske lagtaktikken som slo til å ga gull, sølv og bronse til Norge.

– De gjorde en veldig god jobb. Men man kan bare gjøre det når man har et veldig sterkt lag, sier Cologna.

Det er første gang Norge har kjørt en klar lagtaktikk for å ta OL-gull. Cologna understreker at et sterkt lag ikke er nok til å lykkes med en slik taktikk.

– Det er kanskje ikke alltid det vil fungere så bra. Jeg vet at de var obs på meg. Men jeg hadde ikke benene til å kjempe om gullet den dagen, sier Cologna til VG.

– Frykter du at det norske laget vil møte opp med en lagtaktikk igjen på femmila?

– Nei, nei. Når jeg er sterk, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Den dagen var de sterkere, svarer Cologna.

Han har hatt både norsk trener og norsk sportssjef i løpet av karrieren, først var Fredrik Aukland trener, så var Guri Hetland sportssjef i Sveits. Nå har andre tatt over.

De siste sesongene har han vært plaget av skader. Men foran OL-sesongen har han hatt flyt.

– Jeg hatt en veldig god sommer med trening. Jeg har fått forberede meg uten problemer. Det kreves for å vinne, sier Cologna.

Tour-kongen

Han vant Tour de Ski for fjerde gang, da han vant i januar. Han mener det var smart å satse på Tour de Ski så lenge han fikk trent godt, og konkurrerte lite etter den kraftanstrengelsen.

Men i VM har han bare lykkes noen få ganger. Han ble verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte i 2013, utover det har han to 2.-plasser. Ofte er det ikke formen det har stått på.

– I Oslo og andre ganger hadde vi veldig dårlige ski. Jeg har vært heldig i OL, sier Cologna fornøyd.

Så gjenstår det å se om det blir ny norsk lagtaktikk på femmila neste lørdag. Sveits har lite å stille opp med som lag, på 15-kilometeren bak vinneren Cologna ble Roman Furger nummer 12, Toni Livers nummer 34 og Candide Pralong nummer 50.