Andreas Martinsen er kalt opp til Chicago Blackhawks og får mest sannsynlig sin debut natt til onsdag.

Andreas Martinsen tilbake i NHL: - Jeg er spent

Publisert: 20.03.18 11:47

Andreas Martinsen (27) kan få sin debut for Chicago Blackhawks i nattens kamp - mot gamleklubben Colorado Avalanche.

Når VG ringer er klokken fire i staten Iowa midt USA. Martinsen spilte natt til tirsdag kamp mot Iowa Wild for hans Rockford IceHogs i AHL. De vant 5–2, og etter kampen kom det en gledelig beskjed.

– Jeg fikk telefon etter kampen om at jeg var kalt opp. Så jeg sto opp for en time siden og ble igjen her på flyplassen mens laget drar videre.

Han er nå på vei til Chicago der debuten for hans nye lag kan komme allerede i natt norsk tid.

Martinsen ble «tradet» til Chicago Blackhawks i oktober. Klubben som har tre vunnet Stanley Cup tre ganger siden 2010 byttet ham til seg fra canadiske Montreal Canadiens.

Men siden har 27-åringen spilt for farmerlaget Rockford i AHL.

– Jeg gleder meg masse. Jeg er spent. Har jo bare spilt med de som har vært nede i AHL, så det blir helt nytt.

Trivdes i AHL

I Rockford har Martinsen levert godt. Han har fått en viktig rolle i laget, og har produsert 12 mål og 14 målgivende pasninger.

– Det har vært en morsom sesong. Vi spiller for å nå sluttspill nå, og det har vært vært «sluttspillkamper» hele veien nå.

– AHL har endret seg som liga. Det er ikke plass til typiske fighterne som det var før. Hos oss er det jo bare små, kjappe og tekniske gutter.

Han kan bli sendt ned igjen til Rockford når som helst, men først kommer altså NHL -kamp for Chicago mot gamleklubben Colorado Avalanche. Han fikk 110 kamper for Colorado, og senere 11 for Montreal.

– Det blir jo litt morsomt at det ble akkurat mot Colorado nå.

Under en Martinsen-scoring fra tiden i Colorado:

Spiller for ny kontrakt

Nå er fokuset på Chicago Blackhawks som i øyeblikket ser ut til å falle utenfor sluttspillplass for første gang på noen sesonger.

Det er klubben lite fornøyd med. Og Martinsens oppgave blir å vise at han er verdi en ny kontrakt når sommeren kommer og spillerne skal vurderes. Nordmannens kontrakt går ut etter sesongslutt.

– Det blir viktig nå ja. Så jeg får bare gå ut og gjøre mitt i hvert bytt jeg får.

Han regner med spilletid i nattens kamp.

– Ja, de hadde vel ikke tatt meg opp bare for at jeg skal se på.