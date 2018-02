Slik skal de overtale Bjørgen til å fortsette

PYEONGCHANG (VG) Landslagsvenninnene tror de skal klare å friste Marit Bjørgen (37) til å satse et år til. Først og fremst for å konkurrere sammen med Therese Johaug (29).

Ragnhild Haga reiser fra OL med to gull. Og allerede nå vil hun starte jobben med å friste Bjørgen til å fortsette karrieren.

– Jeg tror vi må være en veldig fristende gjeng å dra på tur med. Så vi må prøve og finne på noe morsomt, sier Haga til VG og legger til:

– Det kan hende hun blir motivert av at Therese kommer tilbake. Det kan vi håpe.

Med gull på tremila ble Bjørgen historisk. Hun er tidenes mestvinnende vinterolympier. Søndagens OL-gull var hennes åttende.

Skjult hinting

Ingvild Flugstad Østberg kjempet lenge om medalje, men ble nummer fire. Hun tror det skal være mulig å få Bjørgen til å satse mot VM i Seefeld neste år.

– Vi kan drive med litt skjult hinting om at hun kan fortsette. Jeg vil gjerne ha henne med videre. Det er et håp om at hun kan ta iallfall ett år til, så får man ta et og et år av gangen tror jeg. Det er alltid håp, for hun har ikke bestemt seg, sier Østberg.

OL-dronningen var så overlegen på tremila at Østberg aldri ble sekundert mot henne.

– Det ble mest fokus på opp til sølv og bronse. Jeg prøvde å gå mitt eget løp. Men jeg så henne jo i løypa da, da jeg var på vei ned en bakke, så var hun på vei opp den samme, sier Østberg.

Bestemmer seg etter sesongen

Bjørgen sa på den internasjonale pressekonferansen etter seieren at hun ikke har tatt noen avgjørelse om fremtiden. Men hun innrømmer at Johaugs comeback etter dopingdommen frister henne litt til å fortsette.

– Men skal jeg klare å gå sammen med Therese, så må jeg gjøre en vanvittig jobb. Og da må man være motivert. Så får vi se, sier Bjørgen.

– Har Johaug bedt deg fortsette, så dere får konkurrert sammen en gang til?

– Nei, jeg tror ikke hun har sagt det. Hun vet også hvor mye som kreves for å være her. Skal jeg ha en sjans til å matche Therese neste sesong, så må det gjøres en vanvittig jobb, svarer Bjørgen.

– Therese er god

Hun tror hun må være enda bedre enn hun har vært denne sesongen.

– Har du kontroll på hvor god Johaug er nå?

– Therese er god, svarer Bjørgen og ler litt.

Landslagssjef Løfshus kommer ikke til å legge noe press på Bjørgen.

– Dette må hun og Fred Børre bestemme sammen, hva som er best for den familien, sier Løfshus til VG og legger til:

– Hun har gitt sitt bidrag til norsk idrett.

– Hva kan trigge henne til å ta en sesong til, å møte Johaug igjen?

– Ja, kanskje det. Jeg tror hun kan tenke seg å ta medalje sammen med Therese igjen, det kan kanskje trigge henne. De er jo utrolig tette og gode venninner. De har vært god støtte for hverandre de to siste årene, svarer Løfshus.

Weng er ikke i tvil

Heidi Weng fikk sin beste plassering i OL på tremila. Hun ble nummer åtte. Det er hennes første mesterskap uten medalje.

– Marit er rå. Det er utrolig det hun driver med. I dag var hun suveren i tillegg, sier Weng til VG.

– Tror du Bjørgen blir å se i Seefeld?

– Ja, svarer Weng umiddelbart.

– Når hun vinner overlegent her i dag, så tror jeg hun tar et år til, for å si det sånn, sier Weng.