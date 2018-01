PÅ PLASS: Martin Ødegaard og Morten Thorsby fulgte onsdagens parti fra tilskuerplass, her er de sammen med en representant for arrangørene i Groningen. Foto: Maria Emelianova, chess.com

Carlsen vant - med Martin Ødegaard som tilskuer

Publisert: 24.01.18 20:17

(Magnus Carlsen-Wesley So 1–0) Magnus Carlsen (27) vant over Wesley So (24) etter mer enn seks timers spill. Dermed er tre mann likt i toppen i Tata Steel Chess.

På plass i Groningen, der onsdagens partier ble spilt, var også Martin Ødegaard sammen med Heerenveen-kollega Morten Thorsby.

Magnus Carlsen er som kjent Real Madrid-supporter og ble henrykt over at en nordmann ble kjøpt av den spanske storklubben.

Nå spiller Ødegaard i Heerenveen, som ligger seks mil fra Groningen.

Han ble vitne til et nytt sterkt parti av Magnus Carlsen, som nå står med fire seirer og seks remis i superturneringen i Nederland.

– Magnus hadde lyst til å invitere Martin og Morten, og de takket ja, forteller Carlsen-manager Espen Agdestein.

Fotballspillerne kom litt sent, men det gjorde ingenting, for partiet varte i over seks timer og 75 trekk.

Norges sjakkhelt er foran skjema med 7 av 10 mulige poeng. Han håper å bli den første som vinner den tradisjonsrike turneringen seks ganger.

Tata Steel Chess går over hele 13 runder, og de tre avgjørende partiene går fredag, lørdag og søndag.

Også Anish Giri og Shakhriyar Mamedyarov har 7 poeng i toppen. Fredag møter Carlsen nettopp Aserbajdsjans store helt.

– Det ser tapt ut for So, sa Hans Olav Lahlum på TV2-sendingen da So febrilsk prøvde å hindre at Carlsen skulle klare å få en av sine fire bønder over hele brettet - og omgjøre til dronning.

– Han gir seg ikke før fløyta går, sa samme Lahlum da So etter 69 trekk kjempet videre - til tross for at det så tapt ut.

– Nå er det bare medisinsk illebefinnende som kan frata Magnus seieren!

Carlsen gjorde ingen feil, og til slutt måtte So innse at partiet var over.

Nordmannens tre siste partier er mot Mamedyarov fredag, Maksim Matlakov lørdag og så avslutter han mot sin gode rival Sergej Karjakin søndag.