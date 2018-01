Lund Svindal: Jeg skjønner at det nærmer seg slutten

Publisert: 18.01.18 06:30

SPORT 2018-01-18T05:30:52Z

KITZBÜHEL (VG) Aksel Lund Svindal (35) har to sjanser på to dager til å vinne sin 35. verdenscupseier - snaut fire uker etter at han rundet 35.

– Begge deler er et høyt tall. Jeg skjønner at det nærmer seg slutten. Men det er jeg avslappet til. Jeg fikk beskjed om at det kunne være slutt for to år siden, og i fjor også, svarer Aksel Lund Svindal konfrontert med VGs «tallmagi» på det norske alpinlandslagets hotell i Kitzbühel.

I forbindelse med meniskoperasjonen i januar 2017, ble han forespeilet tre alternativer: 1) Vi kan ikke gjøre noe med det, 2) vi kan det, du kan kjøre videre, 3) vi vil se noe som ikke er bra, da må du slutte.

– Jeg har på en måte hatt det («slutten») i bakhodet flere ganger de siste par årene, sier Aksel Lund Svindal.

Det er to år siden korsbåndet hans røk under det nær fatale fallet her i den klassiske utforløypa «Die Streif». Han forteller at han under sin mentale gjennomgang av løypa - «visualiseringen» når han sklir gjennom før start - bruker ganske lang tid, og «alltid» lang tid der det gikk så galt i januar 2016.

– Det er et kritisk parti, for å si det rett ut. Jeg bruker nok mest tid der, la oss si et kvarter. Jeg tror det er sunt å kjenne på følelsen; at det er ubehagelig å komme inn der, sier han.

– Kneet?

– Det er faktisk helt okey. Den første gjennomkjøringen (treningsomgangen tirsdag) her var ganske røff. Det gikk over stokk og stein. Jeg hadde litt smerter etterpå. Men tåler det den runden, tåler det veldig mye, svarer Aksel Lund Svindal.

Det tålte hopp opp mot 60 meter, med landing fra stor høyde - slike som hopperne drev med i gamle dager.

Han sier at kneet ikke blir bedre enn det er nå, innrømmer at han i desember tenkte at januar ville bli en kjempeutfordring - men at han nå er «hakket roligere».

Aksel Lund Svindal vedgår at han har lyst til å revansjere 4. plassen i utfor og 7. plassen i super-G fra forrige OL. Det er åtte år siden han vant en OL-medalje - det vil si tre: gull, sølv, bronse - i Vancouver.

– Fy fader, det er gått fort. Ja, jeg har lyst til det, sier han når det gjelder å OL-revansj.

Han tenker i motsetning til lagkamerat og konkurrent Kjetil Jansrud på Pyeongchang-OL, om enn litt «diffust» foreløpig. Han har ikke vært der, men det er om å gjøre å komme godt forberedt; han kjenner at det «bobler» litt.

– Det blir ditt siste OL?

– Det blir nok det, uten at du trenger å lage den overskriften nå.