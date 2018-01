DØDSFALL: En dommer døde på friidrettsstevne etter å ha blitt truffet av et kulestøt. Foto: NTB scanpix

Tsjekkisk dommer døde av kulestøt på friidrettsstevne

Publisert: 14.01.18 18:30

En tsjekkisk dommer ble truffet av et kulestøt i brystet og døde av skadene under et friidretsstevne i Praha.

Det skriver nyhetsbyrået AP og flere tsjekkiske medier. Ulykken skjedde under et innendørs stevne for unge friidrettsutøvere lørdag på en stadion i området Strahov i den tsjekkiske hovedstaden.

Dommeren som mistet livet skal ha vært en erfaren dommer og han drev med friidrett lenge selv.

Den tsjekkiske avisen Denik , en av landets største i opplag, skriver at vekten på kulen var seks kilo.

– Det ble utført forsøk på å redde livet hans, men dessverre var det ikke mulig, skal Martin Svoboda, lederen av stevnet, ha sagt ifølge Denik.

– Mannen falt bevisstløs uten å puste. Arrangøren fikk nødhjelp over telefon og de forsøkte livredning. Da medisinsk personell kom til stede ble det gjort ytterligere forsøk, men til tross for de gjentatte forsøkene var det dessverre mislykket, uttaler en talsperson i helsetjenesten, skriver Denik.

Resten av konkurransen ble avlyst etter dødsulykken. Politiet etterforsker saken, mens det tsjekkiske friidrettsforbundet har uttrykt sin medfølelse for Zemans nærmeste.

Det er ikke første gang en lignende ulykke hender på friidrettsarenaer. I 2007 ble den franske lengdehopperen Salim Sdiri truffet av et spyd fra Tero Pitmäkäki , tidligere rival av Andreas Thorkildsen, under et Golden League-stevne i Roma. I 2006 måtte en funksjonær sy 30 sting etter at han fikk et spyd i hodet under konkurranse i Levanger.

I 1997 døde en 20-åring fra Oppland da treningskameraten snublet i ringen og traff ham i hodet med sleggen.

