Nå trener skøytegutta mye mindre: – Litt unorsk

Sverre Lunde Pedersen (26) og Håvard Bøkko (31) mener at treningfilosofien til Norges nye allroundtrener Bjarne Rykkje (40) er «stikk i strid med den norske modellen». Landslagsveteranene er spent på hvilke resultater det vil gi når verdenscupen starter om fire uker.

– Han jobber veldig mye, og det er mye tall. Du kan si at han er litt nerd. Det er færre timer med trening, mindre tid til oppvarming og ned-sykling enn vi er vant til. Før kunne vi trene over 30 timer i uken på det meste. Nå er det aldri over 25, forteller Håvard Bøkko til VG.

– Han har fokus på kvalitet. Det er enda mer spisset, slik de har gjort det i Nederland i alle år. Det er litt unorsk trening. Vi er vant til å trene mye, sier Sverre Lunde Pedersen om regimet under Bjarne Rykkje (40).

Han er født i Bergen, har norsk far, nederlandsk mor og var trener for det nederlandske profflaget Lotto Jumbo med blant andre Sven Kramer (de fire siste årene) i åtte år før han i slutten av april startet i jobben som landslagstrener for Norge.

Håvard Bøkko og Sverre Lunde Pedersen ser med spenning frem til hva slags utslag det vil gi på isen. Verdenscupen starter med to konkurranser i Obihiro (18. november) og Tomakomai (23. november) i Japan om en måned.

– Det er viktig å være tålmodig. Vi tenker i fireårsperioder. Men alle har en plan om å gå fort i vinter, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han og Håvard Bøkko vil reise fra Norge til Asia bare tre-fire dager før konkurransestart. Vanligvis har de vært på plass en uke før start. Det er også i henhold til Bjarne Rykkje «nederlandske metode». Han påpeker at dobbelt OL-gullvinner Kjeld Nuis (1000 og 1500 m) «nesten alltid vant» i Asia etter å ha lagt seg tidligere og stått opp tidligere hjemme i Nederland, før han dro sent østover.

– Det er samme metode, men ikke samme program. Det er individuelt tilpasset, svarer Bjarne Rykkje på VGs spørsmål om han har overført treningmodellen fra Kramer & co til de 10 norske løperne han har hovedansvaret for.

Et par punkter fra «Rykkje-metoden»:

Fra mai 2018 til mai 2019 vil løperne hans bli testet opp til totalt 400 ganger: Styrke, utholdenhet og spenst. Under samlinger testes løperne så å si daglig. Rykkje sjekke hvor slitne løperne er, for eventuelt å justere mengde og intensitet - for å få høyest mulig kvalitet i hver økt.

Allrounderne bruker mindre tid enn tidligere på å trene i skøytestilling, men noe mer tid på sykkelen - gjerne «lengre turer», sier Sverre Lunde Pedersen.

– Jeg prøver å finne en balanse i treningen. Det er om å gjøre å finne den mengden som er nøyaktig riktig for Sverre, for eksempel. Kanskje det blir slik at han kommer til å trene mer, mens Håvard kommer til å trene mindre, forklarer Bjarne Rykkje.

– Trente de for mye tidligere?

– Nei, de har jo vunnet OL-gull. Men vi trener annerledes nå, svarer Bjarne Rykkje.

Håvard Bøkko sier at landslaget trente veldig mange timer med Jarle Pedersen som landslagssjef og mye også under Rykkjes forgjenger, Sondre Skarli - selv om det «ble litt færre» under ham etter hvert.

– Det blir mindre og mindre trening. Det er mer behagelig, sier skøyteveteranen med et ironisk smil.

– Ideen er at vi skal «freshere» på trening, hver gang, tilføyer han med alvorlig mine.