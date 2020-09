MESTERMØTE: Magnus Carlsen og Garry Kasparov møttes for første gang på 16 år i en offisiell turnering. Foto: Fra chess24.com

Megatabbe av Carlsen ga remis mot læremesteren

Magnus Carlsen (29) klarte bare remis mot sjakklegenden og læremesteren Garry Kasparov (57) da de fredag kveld møttes for første gang på 16 år.

Det skjedde etter et drama der Carlsen satte pekefingeren mot tinningen sin i fortvilelse over en megatabbe som gjorde at han rotet bort en stor fordel. Kasparov på sin side kunne puste lettet.

En 13 år gammel Carlsen holdt en forfjamset verdensener til remis i en hurtigsjakkturnering på Island i 2004. Nordmannen presenterte seg for alvor i det partiet. Så vant Kasparov det andre partiet de spilte den gang.

Siden har de aldri møttes i en offisiell turnering før nå. 16 år senere spilte de igjen mot hverandre fredag kveld, riktignok ikke fysisk, som følge av corona’en, men cyberspace er heller intet dårlig sted å spille.

Carlsen hentet i sin tid Kasparov inn som sin personlige trener, men samarbeidet ble kortvarig.

Selv om det var Fischer-sjakk, var utgangsstillingen - som ble trukket blant de 960 mulige variantene - ganske lik en vanlig sjakkoppstilling:

Foto: Faksimile fra chess24.com

Magnus Carlsen hadde svarte brikker, men fikk relativt tidlig en liten fordel.

– Jeg liker ikke hvits stilling, fastslo Maurice Ashley på den offisielle sendingen. I tillegg hadde Carlsen en klar tidsfordel.

Supercomputeren sesse ga etter hvert Carlsen en kjempfordel.

– Jeg føler at Garry har slått seg selv i dette partiet, sa Yasser Seirawan på sendingen, og mente at Kasparov først og fremst hadde gjort feil - mer enn Carlsen hadde spilt så bra.

Men så gjorde nordmannen en megatabbe - og mistet hele overtaket. Oppgitt over seg selv satte Carlsen pekefingeren til sin egen tinning.

Nordmannen var tydelig oppgitt over at han rotet bort seieren.

Garry Kasparov var på sjakktronen i 20 år, fra 1985 til 2005. Carlsen har dominert de siste ti årene.

Russeren spøkte på forhånd på Twitter at han ville saksøke unge spillere for misbruk av eldre hvis han ikke gjorde det bra. Og rett før partiet startet twitret han:

Både Carlsen og Kasparov vant sitt første parti fredag kveld - nordmannen mot franske Maxime Vachier-Lagrave og Kasparov mot stortalentet Alireza Firouzja, begge med svarte brikker.

