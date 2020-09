Chelsea vant – ingen mål fra den nye milliardduoen

(Brighton-Chelsea 1–3) Frank Lampard har brukt rundt 1,4 milliarder kroner på Timo Werner (24) og Kai Havertz (21). Men det var ikke nykommerne som scoret for Chelsea i sesongåpningen.

Chelsea har brukt mer enn 2,3 milliarder kroner på kjøp denne sommeren, ifølge Sky Sports. To av kjøpene var med i sesongåpningen, Timo Werner fra RB Leipzig og Kai Havertz fra Bayer Leverkusen.

Werner viste frem farten fra start og ga alle forsvarsspillere i Premier League noe å tenke på med sitt enorme rykk.

– Timos fart, som gjør at han får straffen, viser at han er en trussel, og det var han hele kvelden. Han er veldig bevegelig og jeg likte det han gjorde, sa Lampard til BBC om tyskeren.

Og etter 22 minutter var tyskeren frempå og snappet en horribel pasning fra Steven Alzate foran eget mål. Brighton-keeper Mat Ryan kom ut og sendte Werner på en flytur før han gikk i bakken. Og dermed hadde 600-millionersmannen skaffet gjestene straffe.

– Mer konkurranse i laget

Jorginho satte straffen perfekt i mål, Mat Ryan gikk til venstre, Jorghino satte ballen til høyre for keeper. Iskaldt.

FELT: Timo Werner ble felt av Brighton-keeper Mat Ryan etter 22 minutter. Det ble straffe. Foto: Glynn Kirk / Pool AFP

Målscorer Reece James snakket om nykommerne etter kampen.

– De er glimrende spillere og store navn, så de gode for laget. De vil hjelpe oss og utvikle oss. Nå er det mer konkurranse i laget og bedre spillere, så det vil hjelpe oss mye, sa James til BBC.

Keepertabbe

Etter sidebytte så det ut som om milliardene til Lampard kanskje skulle få seg en smell, da Leandro Trossard scoret for hjemmelaget fra 18 meter. Keeper Kepa Azzizabalaga skulle tatt det skuddet. En keepertabbe. Utligningen føltes riktig. Brighton var med å yppet seg.

Men så var det Chelsea. Og Reece James svarte etter bare ett minutt. En kanon i mål. Et drømmetreff.

– Jeg vet jeg har et godt skudd, sa James etter kampen og smilte lurt på TV 2s sending.

Chelsea-manager Frank Lampard var greit fornøyd.

– Jeg syns vi var ok. Jeg likte arbeidsmoralen. Hvis du tar i beregning at vi har vært sammen som lag i fire dager, så er det i overkant å forvente at alt skal klikke fra dag en, sa Lampard til Sky Sports.

Og etter 66 minutter øker Kurt Zouma ledelsen etter hjørnespark. VG har tippet Chelsea som ligavinner foran Liverpool og Manchester City denne sesongen.

Kai Havertz kostet Lampard et par hundre millioner mer enn Timo Werner, med en prislapp på rundt 800 millioner kroner. Han markerte seg lite, og var vel en aldri så liten skuffelse i den første kampen for Chelsea.

– Havertz var en gedigen skuffelse, sa Brede Hangeland på TV 2 etter kampen.

UT: Kai Havertz ble byttet ut mot slutten av kampen. Her sammen med Chelsea-manager Frank Lampard. Foto: PETER CZIBORRA / POOL

19-åring imponerte

Tariq Lamptey blir 20 år den 30. september. Han kom fra Chelsea til Brighton foran denne sesongen. Han fikk en kamp for Chelsea forrige sesong. Mandag kveld viste han seg virkelig frem for alle. Høyt tempo, tunneler, flikker og fjonge pasninger. En fabelaktig fotballkamp.

Adam Lallana som måtte forlate Liverpool etter ligagullet hadde en fin kamp for hjemmelaget, før han måtte ut to minutter før pause. Han satte seg ned på gresset, trakk strømpene ned, fjernet tapen og gikk av banen.

PS! Chelsea møter Liverpool hjemme førstkommende søndag.

