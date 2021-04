Ruuds hemmelighet før onsdagens bragd: Slo nesten Nadal

(Schwartzman – Ruud 3–6, 3–6) Casper Ruud var stinn av selvtillit da han slo Diego Schwartzman, ranket som nummer ni i verden, ut av Monte Carlo Masters. Årsak: For to uker siden slo han nesten Rafael Nadal på trening.

Den norske 22-åringen fikk en strålende start på kampen, og vant første sett 6–3. Andre settet startet jevnt, men Ruud skaffet seg overtaket da han brøt Schwartzmans serve og gikk opp i 4–3-ledelse. Det endte med 6–3-seier for Ruud, og dermed 2–0 i sett.

– En av bedre kampene Casper har spilt, sier trenerpappa Christian Ruud til VG.

Og det er altså en grunn til at Ruud går inn på grusen i Monte Carlo med sekken godt pakket med selvtillit nå. For noen uker siden var Ruud på Mallorca for å trene med Rafael Nadal. Egentlig skulle de trene sammen i en uke, men siden Ruud har hatt en skade i håndleddet, så ble det to gode økter. Og aldri før har han vært nærmere å slå Nadal i et treningssett.

– Nadal vant 7–5 den ene dagen og 7–6 den andre dagen, så Casper vant ikke, men han var der oppe. Det gir selvtillit. Han føler at han er med, sier pappa Ruud.

Nadal er sjefen

Når de trener er det Nadal som er sjefen. Han foreslår hva de skal gjøre, og pappa Ruud må innrømme med litt latter at de stort sett sier ja til det tennisikonet Nadal foreslår.

– Det er noe ekstra å trene med Nadal, det er det, sier trenerpappaen som storkoste seg i Monte Carlo onsdag.

Han så sønnen skinne.

– Han bekrefter at han er der oppe. Han hører hjemme her. I dag hadde Casper bestemt seg, han spilte med høy intensitet og forehanden var god. Han var trygg i slagene sine, sier Christian Ruud.

De store stjernene Rafael Nadal og Novak Djokovic er med på grusen i Monte Carlo Masters 1000. Finalen spilles søndag.

– Vi vil gjerne møte de store som Nadal og Djokovic, men helst ikke før i kvart- eller semifinale, sier pappa Ruud med et stort smil i stemme.

Onsdagens motstander Schwartzman er ranket som nummer ni i verden, mens Ruud er på 27. plass på rankingen.

Casper Ruud * Født: 22. desember 1998 (22 år) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 27.-plass * Ble proff: 2015 * Aktuell: Slo Diego Schwartzman for første gang i karrieren. Argentineren er ranket som nummer 9 i verden.

Ruuds sterkeste seier til nå er fra i fjor høst da han slo Matteo Berrettini (da ranket som nummer åtte) i kvartfinalen i i ATP-turneringen i Roma.

– Det er fantastisk imponerende. Det må være en av Caspers største seire til nå, selv om han begynner å få ganske mange, sier Fredrik Loven, landslagstrener i Norge og tidligere proffspiller, til VG.

Tidligere har Ruud tapt fire kamper for Schwartzman. I neste runde venter vinneren av Karen Khachanov og Pablo Carreno Busta for Ruud.

Carlos Alcaraz, 17-åringen som ikke uten grunn kalles «den nye Nadal», slo Ruud i kvartfinalen av Andalucía Open sist uke.

Ruud måtte trekke seg fra Australian Open med magesmerter tidligere i år.

Fredrik Loven er imponert over hvordan Ruud slår tilbake etter noen nedturer.

– Det er fantastisk bra. Det viser at Casper er så utrolig sterk på å håndtere både med- og motgang. Han jobber videre målbevisst, så kommer han utrolig sterkt tilbake, sier Loven.

