2014-VINNER: Marco Elsafadi, her med daværende programleder Dag Erik Pedersen, vant Mesternes Mester for syv år siden. Foto: Trond Solberg

Reagerer på innstilling: Vil ha Marco Elsafadi som ny NIF-topp

For få med minoritetsbakgrunn og for mange navn fra Oslo-regionen: Ikke alle lar seg imponere av innstillingen til nytt styre i Norges Idrettsforbund.

Publisert: Nå nettopp

Derfor kommer det nå krav om at Marco Elsafadi (44) får plass rundt styrebordet når norske idrettsledere samles til digitalt ting senere i år.

Det er Norges Basketforbund som varsler benkeforslag om dette, i kjølvannet av fjorårets debatt om mangfold og rasisme i norsk idrett.

– En av de tydeligste konklusjonene fra debatten i fjor, var at vi må få gode minoritetsrepresentanter inn i ledende posisjoner i idretten. Vi ga derfor valgkomiteen en lissepasning i form av å foreslå den beste av de beste i så måte: Marco Elsafadi. Det er veldig uheldig at valgkomiteen ikke har catchet dette, mener basketpresident Jan Hendrik Parmann.

Foruten skifte av ungdomsrepresentant, har valgkomiteen i NIF kun foreslått én endring i idrettsforbundets styre: KrF-politiker Geir Bekkevold foreslås valgt inn, mens Sondre Gullord anbefales «opprykk» til andre visepresident.

– Her bommer valgkomiteen grovt. Vi mener det er uheldig at en av de heteste idrettspolitiske potetene ikke blir ivaretatt. Landskapet har forandret seg i lys av rasisme- og mangfoldsdebatten. Da må vi evne å endre kartet, sier Parmann.

– Zained Al-Samarai, med sin bakgrunn fra Irak, sitter i styret allerede?

– Det er riktig. Og da vil jeg sitere hva hun sa i et intervju i fjor: «Jeg føler meg som en kaffeflekk på en hvit duk». Valgkomiteen svarer opp dette gjennom å foreslå en mann på 50-60 år, som har grått hår og er etnisk norsk. Marco er en gavepakke til idrettsstyret, sier basketpresidenten til VG.

BASKETPRESIDENT: Jan Hendrik Parmann. Foto: Terje Pedersen / NTB

Marco Elsafadi er en av landets mestvinnende basketballspillere. I tillegg har han høstet flere priser for sitt arbeid for barn og unge med spesielle utfordringer. I 2006 ble han valgt til «Årets forbilde» på Idrettsgallaen., før han fikk «Åpenhetsprisen» av Mental Helse året etter.

44-åringen har også hatt verv i flere regjeringsoppnevnte utvalg. I 2014 vant han NRK-programmet Mesternes Mester.

Leder av valgkomiteen i NIF, Grethe Fossli, er forelagt utspillet til Parmann. Hun forstår basketpresidenten godt:

– Marco er en fantastisk fyr, og gjorde et godt intervju. Men jeg vet av erfaring hvor tøft det kan være å sitte i et idrettsstyre. Du skal helst ha litt erfaring, samt kjenne spillereglene og systemet i norsk idrett dersom det ikke skal bli forferdelig tungt, sier hun til VG.

Fossli innstiller på at Marco Elsafadi får plass i en etisk komité.

– Da vil han få god erfaring med styrearbeid, samt det å jobbe sentralt i norsk idrett, før det er et nytt valg om to år. Der bør han være en god kandidat, mener hun.

Basketpresidenten vil nå, sammen med Marco Elsafadi, vurdere om det bør siktes mot en ordinær styreplass, eller visepresidentvervet som er foreslått til Sondre Gullord.

Trolig vil man forsøke få Elsafadi valgt inn som visepresident i Norges Idrettsforbund.

VG har vært i kontakt med Elsafadi, som bekrefter at han stiller seg til disposisjon dersom norsk idrett ønsker ham inn i NIF-styret.

– Kriteriet jeg satt overfor basketforbundet, var «så lenge det ikke skaper dårlig stemning», for jeg orker ikke være han som presser seg inn. Det er ikke min stil. Men om folk stemmer meg frem fordi de ikke er enige med valgkomiteen - som jo bare består av noen få mennesker - så takker jeg for tilliten, sier 44-åringen.

JOBBER MED UNGDOM: Marco Elsafadi har i en årrekke jobbet opp mot barn og unge som har særskilte utfordringer. Foto: Hallgeir Vågenes

Jan Hendrik Parmann mener ikke at en plass i etisk komité holder:

– Dersom alt pratet om mangfold ikke skal havne i arkivet for «tomme ord», så må idretten selv ta ansvar. Vi må starte på toppen og sette et tydelig eksempel. Spesielt når vi har en kandidat fra øverste hylle, sier han.

Han fortsetter valgkampen for Elsafadi:

– Samtlige i det foreslåtte presidentskapet har tilhold i Osloregionen, noe som i seg selv bør medføre at tinget setter foten ned for innstillingen. Marco kommer fra Vestland, og vil bedre på nettopp denne uheldige skjevheten i et eventuelt presidentskap. Vi har nettopp også sett at NIF-ledelsen var litt uheldig av håndteringen av sitt forhold til «Stiftelsen Vi» nylig, noe som nok ville blitt håndtert bedre med «Vi-ambassadøren» Marco Elsafadi på laget.

Grethe Fossli understreker kontinuitet når det ikke foreslås å bytte ut mer enn to styrekandidater, inkludert Johann Olav Koss som trekker seg frivillig.

– Ungdomsrepresentanten går ut på grunn av alder. Dermed er det fem styremedlemmer på valg, og vi mener det er litt brutalt å bytte ut disse etter bare to år når ingen har gjort seg bort, sier Fossli.