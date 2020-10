IKKE RENE OG RANKE: Dopingskandalene i vektløfting tårner seg opp. Bildet er fra OL i Rio de Janeiro for drøyt fire år siden. Foto: Mike Groll / TT NYHETSBYRÅN

Nye sjokkavsløringer: Dobbeltgjengere avgir «rene» dopingprøver

Hele 18 utøvere fra seks nasjoner er mistenkt for å bruke «dobbeltgjengere» til å avlegge rene prøver, og mange bruker antagelig veksthormoner som nesten er umulig å oppdage: Dopingskandalene i vektløfting vil ingen ende ta.

Nå nettopp

Dette fremkommer som følge av enda en etterforskning av sporten som står i akutt fare for å bli sparket ut av OL. Denne gangen er det Det internasjonale antidopingbyrået Wada som står bak den nedslående jukserapporten. Den er ifølge Inside The Games nå lagt på bordet etter en tre år lang etterforskning – «Operation Arrow» – bestående av fire deler.

En av dem dreier seg spesielt om bruk av «urinerstatning i forbindelse med avleggelse».

– Wada I & I (intelligence and investigation) fant bevis for at «dobbeltgjengere» er blitt brukt til å utgi seg for å være utøvere i forbindelse med avleggelsesprosessen, for å være sikker på at ren urin i form av bedrageri ble fremlagt, uttalte Wada torsdag.

les også Har 400.000 følgere i sosiale medier: Vektløfternes store stjerne dopingtatt

Wada hevder å ha avdekket svindelen ved hjelp av konfidensielle kilder og analyseeksperter. Den internasjonale olympiske komité IOC har (igjen) uttrykt bekymring for måten vektløfting blir styrt på. Sporten har tidligere vært nær ved å bli utestengt fra OL, nå anses trusselen for å være reell – i Paris-OL om fire år.

les også Doping truer vektløfting: Kampen for OL-tilværelsen

Forrige uke ledet tre forskjellige personer Det internasjonale vektløfterforbundet IWF i form av vervet «president». De ferske dopingsakene – 18 i tallet – som gjelder «dobbeltgjenger-urin», skal nå granskes og behandles av Det internasjonale testbyrået (ITA). ITA leder antidoping- og oppryddingsarbeidet i IWF.

Det har tradisjonelt vist seg å være en skikkelig dopingnøtt, inneholdende blant annet tidligere IWF-president Tamas Ajan fra Ungarn.

GODT SELSKAP: Tamas Ajan og IOC-president Thomas Bach under vektløfting-finalen i Rio de Janeiro-OL for fire år siden. Ajan ble valgt til æresmedlem av IOC etter å ha vært medlem siden år 2000. Foto: LARRY W. SMITH / EPA

Han er anklaget for omfattende korrupsjon i løpet av sin 44 år lange karriere som generalsekretær og president (2000–2020) for Det internasjonale vektløfterforbundet. Den kjente McLaren-rapporten avslørte at han skjøv 40 dopingsaker under teppet. Senere er det kommet frem at ytterligere 130 dopingprøver er blitt «gjemt».

les også Alle russerne utestengt fra vektløfting i OL

Rundt 50 millioner kroner skal også ha skiftet hender i tidsrommet 2012 til 2016, først og fremst fra «russiske interesser» til «høytstående IWF-medlemmer». En haug russiske vektløftere – og utøvere fra «østblokken» – er i ettertid fratatt medaljer og plasseringer de har «vunnet» i OL og andre internasjonale mesterskap.

IWF har sanksjonert og bøtelagt en del, men det har vist seg å være en stor differanse mellom summen på ilagte bøter og summen som er inndrevet. Titalls millioner, faktisk, ifølge Inside The Games. Av et hundretall dopingsaker som er blitt behandlet av IWF, har kun seks dreid seg om bruk av veksthormoner. En syvende sak er under behandling.

les også OL-rekord i doping – avslørt etter retesting

Wada hevder at over 30 nåværende og tidligere utøvere er identifisert som mistenkt for doping i en etterforskningsdel kalt «Operasjon Ekstra». I tillegg er 15 nåværende og tidligere trenere involvert, ifølge denne etterforskningen – samt «flere enn» 10 nåværende funksjonærer. De skal ha «lagt til rette» for utøvernes doping «under deres oppsyn».

Publisert: 25.10.20 kl. 03:49

Mer om Doping Vektløfting IOC Antidoping