VENTER STERKE KREFTER: Det kommer til å blåse kraftig i Tokyo til uken. Foto: ANTONIN THUILLIER / AFP

Tyfon på vei mot OL-byen: − Ikke til å spøke med

TOKYO (VG) En tyfon med vindstyrke på rundt 35 meter i sekundet er ventet å komme inn over Japans hovedstad tirsdag. Det har allerede ført til endringer i OL-programmet.

Ifølge Saffir-Simpsons vindskala defineres tyfonen til en kategori én, som går fra 32,5 til 42,4 meter i sekundet. Kategori fem er med styrke på over 69 meter i sekundet. Statsmeteorolog Håkon Mjelstad er klar på at uværet vil merkes i stor grad.

– En tyfon kategori én er det vi i våre områder kaller orkan. Det er et kraftig lavtrykk med mye vind, regn og havnivåstigning. Det er ikke til å spøke med, sier Mjelstad til VG.

– Hvordan vil man oppleve uværet?

– Hvis du er uheldig å være i nærheten, er det kraftig vind. Du risikerer at gjenstander løsner som du kan bli truffet av. Det kan også være veldig mye nedbør. Det kan bli flom og overvannsproblematikk. Havnivået kan stige betydelig. Den største faren for dem som bor kystnært, er at områder blir oversvømt.

Her kan du se en tyfon herje i Japan i fjor:

Forventer arrangør-grep

Det ventede uværet har ført til at konkurranser i roing har blitt fremskyndet fra mandag til søndag. Ifølge NTB er dette den åttende tyfonen i Japan i denne tyfonsesongen.

Den kommende uken er det meldt opp til 71 millimeter regn på tirsdag, samt stor fare for lyn og torden flere av dagene.

– 71 millimeter regn er mye nedbør på et døgn. Det skal være sikkert og visst. De har sendt ut et farevarsel på dette her. Det er kort og godt uvær som man skal ha respekt for. Jeg regner med arrangøren vil ta forholdsregler, sier Mjelstad.

Nordmenn i aksjon

Mandag skal Gustav Iden (25), Casper Stornes (24) og Kristian Blummenfelt (27) representere Norge i triatlon - en idrett der de blant annet skal svømme 1500 meter i Tokyo Bay, i tillegg til å løpe og sykle.

Været får konsekvenser også for dem, selv om tyfonen ikke er ventet før dagen etter. Konkurransen starter 06.30 på grunn av den intense varmen her i Tokyo som nærmest slår pusten ut av deg hvis du oppholder deg lenge i solen.

Blummenfelt er blant utøverne som kan ta gull i det åpne feltet.

– Det må være kjipt om man har brukt fem år på å trene mot noe og så får man tøffe forhold. Men det er jo bare å ta det som det kommer og prøve å bruke det til sin fordel, sier Blummenfeldt til VG.

SKAL KONKURRERE: Kristian Blummenfelt er på plass i Tokyo. Foto: Heiko Junge, NTB

Håper på bra forhold

I utgangspunktet skal triatlon-utøverne altså i aksjon før tyfonen treffer Japans hovedstad.

– Det virker som om det blir et tørt og moderat vær, sier Iden.

Varmen har allerede ført til kollapser og oppkast blant utøvere. Stornes håper at de ikke vil bli påvirket av det kommende uværet.

– Vi snakket med noen i stad som mest sannsynlig kom til å få dårlig vær og at de enten måtte avlyse eller utsette. OL har blitt utsatt en gang allerede i fjor. Jeg håper ikke det blir flere utsettelser, sier han til VG.