I VM-MODUS: Magnus Carlsen under treningsleiren i Kragerø for et par uker siden. Foto: Geir Olsen, VG

Slakter premiene i VM-kampen: Carlsen får dårligere betalt enn deltakerne for 25 år siden

SPORT 2018-10-04T09:55:31Z

Arrangøren av VM-matchen mellom Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) får gjennomgå. Den norske verdensmesteren innrømmer til VG at han gjerne skulle ha sett at premiepotten var større.

Publisert: 04.10.18 11:55 Oppdatert: 04.10.18 12:08

FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) har sin kongress i Georgia, og fra talerstolen onsdag kom det kritikk mot selskapet Agon, som har kontrakt med FIDE om å arrangere blant annet Carlsens VM-matcher.

Arkadij Dvorkovitsj – russer som er Vladimir Putins mann og er tidligere visestatsminister – ble valgt til ny president. Han er meget kritisk:

– Jeg er enormt skuffet over kvaliteten på organisasjonen, sier Dvorkovitsj chess.com .

Også britiske Nigel Short – som inntil noen minutter før valget var kandidat til presidentrollen, men så bestemte seg for å støtte Dvorkovitsj – er klar i sin tale:

– Jeg vil avslutte alle avtaler med Agon med en gang – etter som Agon fra første dag har brutt avtalen med FIDE.

– Det er slående hvor mye mindre de tjener i dag enn da jeg spilte VM-kamp mot Garry Kasparov for 25 år siden, sier han til chess.com .

Minimumspotten for en VM-match er 1,0 million euro (nær 9,5 mill. kroner). Og arrangørselskapet Agon har nok en gang endt opp med denne summen til den kommende VM-matchen mellom Carlsen og Caruana.

Det var det også da Carlsen slo Sergej Karjakin i New York i 2016 og da han vant over Viswanathan Anand i Sotsji i 2014.

I 2013, i fattige Chennai, var det derimot en premiepott på 15 mill. kroner og Carlsen stakk av med cirka 9,5 mill. kroner etter å ha vunnet.

Carlsen fikk altså mye mer for sin VM-seier i 2013, før Agon overtok arrangementet. I 2012 var potten i matchen mellom Viswanathan Anand og Boris Gelfand dobbelt så stor og i 2010 mellom Anand og Veselin Topalov nesten dobbelt så stor som den blir i 2018 mellom Carlsen og Caruana. Og da har vi ikke tatt hensyn til inflasjonen.

På talerstolen onsdag konstaterte blant annet Togos representant at «pengepremier i FIDE-arrangementer har gått ned». Flere representanter etterlyste åpenhet rundt FIDEs samarbeid med Agon.

Den norske sjakkpresidenten, Morten Lillestøl Madsen, som er på plass i Georgia, er enig:

– Utviklingen i pengepremier er negativt og overraskende. Agon har ikke klart å utvikle VM-konseptet til det nivå det bør – på flere områder. Hverken mediedekning, informasjon/kommunikasjon, spillelokaler og pengepremier har den kvalitet og nivå det bør, sier sjakkpresidenten til VG.

VG har spurt Magnus Carlsen om han er skuffet over premiebeløpet. Han svarer slik:

– Altså ... Jeg ønsker jo at VM mellom de to beste spillerne i verden – som det etter min mening er – skal være så stort som mulig, og da er dette en av tingene som gir mer prestisje på en måte. Men som jeg forstår det, har det blitt satt opp en struktur mellom Agon og FIDE som gjør at de ikke har noe incentiv for at premiene skal bli store. Spillernes og arrangørens interesser er sånn sett forskjellige.

VG har søkt kommentar hos Agon-sjefen Ilja Merenzon, uten å lykkes.

Arkadij Dvorkovitsj er altså valgt til ny president i FIDE. Da VG snakket med Magnus Carlsen før valget, ville han ikke si hvilken kandidat han støttet. Derimot var han veldig klar på dette:

– Den nye presidenten må rydde litt opp i et system som ikke har fungert særlig bra, hverken på toppen eller på grasrota. Det er mitt ståsted. Jeg har snakket med kandidatene.