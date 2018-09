STØTTER WADAS UTØVERKOMITÉ: Langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen er medlem av Norges utøverkomité. Den støtter den kraftfulle uttalelsen fra WADAs utøverkomité tirsdag. Foto: Line Møller

Norske stjerner støtter Wada-slakt

SPORT 2018-09-25T16:03:22Z

Norges toppidrettsutøvere og stjerner gir klar og uforbeholden støtte til en uttalelse der utøverkomiteen i det internasjonale antidopingbyrået WADA slakter WADA-styrets avgjørelse om å oppheve utestengelsen av Russland.

Publisert: 25.09.18 18:03

– Vi har ikke fått forespørsel om å gjøre det. Men vi støtter WADAs utøverkomité. Dette er en forferdelig situasjon. Vi forstår ikke hva WADA har tenkt. Annet enn at det er begrunnelse som vi ikke ser. At Beckie Scott trekker seg fra review-komiteen er ikke bra. Vi har stor tiltro til Beckie Scott, sier Kjartan Klausen til VG.

Para-utøveren er mangeårig leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Formålet til utøverkomiteen, slik det er formulert på hjemmesiden til Olympiatoppen, er å representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF.

Den tidligere langrennsstjernen Beckie Scott trakk seg i forrige uke fra den Wada-oppnevnte komiteen CRC (Compliance Review Committee) etter at hun gikk imot komiteens anbefaling om å ta Russland inn i varmen igjen.

Kanadiske Beckie Scott er fortsatt leder av WADAs utøverkomité. Tirsdag publiserte hun et en meget skarp kritikk av WADA-vedtaket på sin Twitter-konto.

Beckie Scott skriver at utøvere i hele verden har protestert («spoken up»), og enda en gang er de blitt stengt ute og ikke lyttet til. Hun hevder at «til syvende og sist» viser WADAs avgjørelse at «de rene utøvernes ikke blir verdsatt».

Uttalelsen er støttet av blant andre det internasjonale friidrettsforbundets utøverkomité, der Andreas Thorkildsen er medlem , britenes utøverkomité, den nederlandske utøverkomiteen, den tyske, og utøverkomiteen til den europeiske olympiske komité, der den tidligere norske langrennsløperen Eldar Rønning er medlem.

Han er i den egenskap også medlem av den norske utøverkomiteen, sammen med blant andre Birgit Skarstein (som medlem av utøverkomiteen i det internasjonale para-olympiske komité), langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen , tidligere håndballspiller Karoline Dyhre Breivang og orienteringsløper Carl Waaler Kaas.

I uttalelsen fra utøverkomiteen skriver leder Beckie Scott at «rene utøvere er knust» som følge av WADAs avgjørelse om å gjenoppta Russland som medlem av verdens antidopingorganisasjon, uten at det russiske antidopingbyrået har innrømmet å ha gjort noe galt, og det faktum at «dopingprøvene fortsatt er innelåst i Moskva-laboratoriet».

En av WADAs betingelser for å ta Russland inn i varmen, er at det blir gitt full tilgang til data knyttet til Moskva-laboratoriets delaktighet i russernes systematiske juks. Fristen for dette er 31. desember. Skeptikerne, inkludert det norske WADA-medlemmet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, har liten tro på at det vil bli gitt reelt innsyn.