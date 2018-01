SKANDALE: Sotsji-OL har blitt en skandale for russerne etter avsløringene de siste årene. Her fra medaljeseremonien på 50 km langrenn, der Russland opprinnelig tok alle tre medaljene. Foto: LUCY NICHOLSON

Russerne i OL: 51 trenere og 10 medisinere utestengt

IOC-panelet som avgjør hvilke russere som skal få lov til å dra til Pyeongchang-OL, har bestemt at 51 trenere og 10 medisinere skal utestenges.

Ifølge en pressemelding fra IOC er dette utelukkende trenere og ledere som har hatt å gjøre med de utøverne som har blitt utestengt som følge av Sotsji-skandalen. Navnene på de 61 lederne er ikke offentliggjort.

I alt 43 russiske deltagere i Sotsji-lekene i 2014 har blitt utestengt fra OL på livstid.

Et panel ledet av Valerie Fourneyron har fått i oppgave å stå for utvelgelsen av hvilke russiske utøvere og ledere som skal få dra til vinterens OL – der russerne skal delta under betegnelsen «olympiske utøvere fra Russland ».

Panelet fikk torsdag kritikk fra internasjonale antidoping-ledere, blant annet Anders Solheim i Antidoping Norge, over at det ikke har kommet fram hvilke kriterier de russiske utøverne skal plukkes ut fra.

Fredag kom IOC i hvert fall med en del nytt:

Av de i alt 500 utøverne som har blitt lansert som deltagere i OL, er 111 allerede ute. Etter det VG forstår er dette alle utøvere som var involvert i Sotsji-skandalen.

Ifølge Fourneyron-panelet skal de gjenværende 389 utøverne nå sjekkes videre. Blant annet skal de dopingtestes nærmere og tidligere avgitte prøver skal retestes med dagens analysemetoder.

Den russiske langrennskongen Sergej Ustjugov er blant dem som håper å delta i OL. Hans trener Markus Cramer var ikke trener for russerne i 2014, og alt tyder derfor på at han ikke er blant dem som blir utestengt fra å jobbe i Pyeongchang.

Russerne kan nå komme med konkrete forslag til «rene utøvere» som de vil skal delta i de ulike grenene i OL, skriver IOC i pressemeldingen. Selv om det i øyeblikket er en pool på 389 atleter, kan derfor bare et «begrenset» antall av disse bli valgt, ifølge IOC.

– Etter som kvalifiseringene fortsatt pågår, er det umulig å forutsi hvor mange utøvere det blir i OL, heter det.

De 19 antidopingbyråene som torsdag la frem sine krav til IOC, mener at det må være en åpen prosess med tydelige kriterier og der navnene og testhistorikken til dem som har oppfylt kriteriene, blir offentliggjort.

Blant kriteriene de foreslo, var at utøveren i minst 12 måneder skal ha vært del av et WADA-godkjent testprogram, og at hun/han skal ha blitt testet utenfor konkurranse et minimum av ganger.

Antidoping-sjefene krever også at de som skal delta i OL, ikke må ha hatt omgang med utestengte trenere og at de ikke er omtalt i McLaren-rapporten eller andre rettsmedisinske dokumenter.

