KLARE FOR 10-KILOMETEREN: Fra venstre: Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug møtte pressen mandag morgen. Ingvild Flugstad Østberg skal også gå i Seefeld tirsdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Damelandslagstrener Iversen vil ha tøffere damer

SEEFELD (VG) Mens herreløperne dytter, slår med staven, roper rasshøl og skjeller hverandre ut, så er damefeltet snillere. Nå etterlyser trener Ole Morten Iversen litt mer «guttetøffhet».

– Damefeltet er snillere. Det gåes ikke så fort, så det er færre situasjoner som inviterer til å tenne. Guttene får det ut med å fyre med en gang, mens jentene er litt snillere eller litt mer fornuftig i hvordan de håndterer det der, sier kvinnelandslagstrener Iversen til VG og legger til:

– Av og til kunne jeg nok tenkt meg litt mer tøffhet i jentefeltet.

– Hjelper sjelden å dytte

Det har vært tre skirenn for begge kjønn så langt i VM. Og allerede har det skjedd mye under og etter herrerennene.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen begrunner noe med mer testosteron hos mennene.

– Vi tar det ut på andre måter. Det hjelper sjelden å dytte til hverandre, sier Jacobsen til VG.

Tirsdag er det 10 kilometer klassisk intervallstart for damene. Therese Johaug og resten av damelaget møtte pressen mandag morgen utenfor Seefeld.

DAMELANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen i meget godt humør på pressetreffet utenfor Seefeld mandag morgen. Sønnen er blitt verdensmester og damene har tatt to gull. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Johaug har aldri havnet i klammeri med konkurrenter hverken verbalt eller fysisk.

– Nei, det har jeg ikke. Det er vel sånn at guttene gjør opp der og da. Det er mye adrenalin når de kommer i mål. Vi går hvert til vårt, går til støtteapparatet og støtter oss til dem, sier Johaug til VG.

Jacobsen forteller at hun har skreket til konkurrenter.

– Det er forskjell på å skrike og slå, sier Johaug.

Dette er blant episodene blant herreløperne bare denne sesongen:

** Sergej Ustjugov dyttet, delvis slo, etter Johannes Høsflot Klæbo etter at de hektet i hverandre under VM-sprinten. Russeren røk ut i semifinalen.

– Det er litt artig at han kommer bort etter målgang og fyrer seg opp, sa Klæbo etter å ha sikret gullet.

** Aleksandr Bolsjunov skjelte ut Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe for ikke å ha dratt på tremila lørdag.

** Ustjugov var forbannet på Klæbo for ikke å bidra i løpet da Klæbo knuste russeren i spurten etter 15-kilometeren i Oberstdorf i Tour de Ski.

** Didrik Tønseth var så sint på Ustjugov at han siktet på rævhølet hans med skien, etter at nordmannens ski spjæret da russeren tråkket på tuppen hans under klassiske fellesstarten i Tour de Ski.

** Klæbo klikket på Calle Halfvarsson etter at svensken tråkket på staven hans så den knakk under sprintsemifinalen i Lillehammer i desember. Han forlot stadion i sinne.

** Tønseth slo Magne Haga med staven under NM-tremila med skibytte. Tønseths stav knakk da den kom borti skien til Haga. Sistnevnte forlot til slutt stadion i tårer. Tønseth ble disket.

** Sondre Turvoll Fossli var så forbannet på Federico Pellegrino etter at han ble taklet av italieneren på oppløpet i sprint-semifinalen i Davos i desember, at han kalte ham «et lite rasshøl» etterpå.

Blir sint

Klæbo har temperament. Og da han ble felt av Halfvarsson på sprinten i Lillehammer fikk alle se vinnerinstinktet til 22-åringen.

– Jeg blir sint og hater å tape skirenn, spesielt når det ikke er noe jeg får gjort noe med. Da blir jeg irritert, sa Klæbo til VG da.

Ole Morten Iversen sier at damene har trent på å bli tøffere i sprintfeltet.

– Man skal ikke slå, men å være litt tøffere i krigen om posisjonene. Det går ikke an å være snill, sier Iversen og legger til:

– Jeg har etterlyst litt mer guttetøffhet blant jentene, spesielt når vi går i felt.

Stina Nilsson er en av damene som tør å markere seg i feltet.

– Det er en av grunnene til at hun er så god i sprint også. Hun er ekstremt dyktig til å legge en plan for det hun skal gjøre og til å gjennomføre. Hun er tøff, men aldri ufin. Men hun tar mye plass, sier Iversen.

Han mener de norske damene er blitt bedre.

– Men vi har fortsatt litt å hente, sier Iversen.

Mer action for herrene

Han understreker at det kreves læring for å bli god i felt, og det forutsetter at man er med til en finale i sprint eller er i en gruppe i felt hvor det gåes hardt.

Damelandslagstreneren innrømmer også at det kan bli mer action i herrelangrenn.

– Her i Seefeld svinger det og er bakker inn til stadion, det innbyr til at noe kan skje. Men jenteløypa er snill sammenlignet med gutteløypa. Så det er litt flere utfordringer for guttene i tillegg til at det er tettere, sier Iversen.

Tirsdag og onsdag er det altså intervallstart, men torsdag og fredag er det stafetter.