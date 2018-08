KJEMPER OM POKALEN: Viktor Hovland (til venstre) og Devon Bling møtes i den prestisjetunge finalen på Pebble Beach søndag. Foto: USGA

Historisk Hovland om unik mulighet: - Hadde jo vært utrolig kult

SPORT 2018-08-19T13:46:44Z

SEATTLE, WASHINGTON (VG) Bare fem ganger i historien har norske herregolfere spilt Majors. I dag kan Viktor Hovland få billett til tre av disse neste år - i tillegg til en kjempebonus han hadde glemt.

Publisert: 19.08.18 15:46

Med sin finaleplass i dagens U.S. Amateur Championship er han allerede garantert plass i The Masters (Augusta) og U.S. Open (Pebble Beach). Men vinner han mot hjemmehåpet Devon Bling over 36 hull, får han også spille i The Open (Royal Portrush, Nord-Irland).

Hovland i U.S. Amateur Championship # Hovland kan bli den femte spilleren fra Oklahoma State University i historien som vinner U.S. Amateur. De andre er Peter Uihlein (2010), Scott Verplank (1984), Bob Dickson (1967) og Labron Harris Jr. (1962). # Kristoffer Ventura var den nordmannen som har nådd lengst i U.S. Amateur, med sin åttedelsfinale i fjor. # Hovland var den første spilleren i U.S. Amateur siden Scott Hoch i 1978 til å vinne både åttedelsfinalen (mot Kristoffer Reitan) og kvartfinalen (mot Austin Squires) med syv hull eller mer. # 7-6-seieren over Squires tangerte den største seiersmarginen i en kvartfinale i U.S. Amateur siden de endret turneringsformatet i 1934. # I semifinalen gjorde han åtte birdies på 16 hull – blant annet på de fem siste hullene han spilte.

– Jeg har virkelig lyst til å vinne og få navnet mitt på det trofeet. Det høres så mye bedre ut enn «runner up», sier Hovland til VG før dagens finale som starter 16.30 norsk tid.

Han kommer til første utslagssted proppfull av selvtillit. På de 40 siste golfhullene han har spilt på majestetiske Pebble Beach, har han gjort 19 birdies.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

I semifinalen mot stjerneskuddet Cole Hammer (18) gjorde han åtte av dem på 16 hull. Han avsluttet med fem strake birdies.

Hovland får nå trolig invitasjoner til flere turneringer på PGA-touren. Men det er minst en annen stor belønning hvis han vinner dagens finale:

Da får han spille i samme flight som med de amerikanske superstjernene Brooks Koepka og Justin Thomas under neste års første majorturnering, The Masters i april.

Det er fast tradisjon i The Masters at amatørmesteren får spille sammen med vinneren av US Open og PGA Championship fra året før. Fordi Koepka vant begge turneringene, går Justin Thomas inn i denne flighten, siden han vant PGA Championship året før.

Brooks og Thomas er pr. i dag nummer to og tre på verdensrankingen bak en annen amerikaner, Dustin Johnson.

– Det hadde jeg glemt, at amatørmesteren spiller med de andre vinnerne. Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men det hadde jo vært utrolig kult, sier Hovland, som representerer Miklagard i Norge.

Ingen annen norsk golfer har spilt The Masters. Men fem norske spillere har klart å kvalifisere seg til Major-turneringer, nemlig Kristoffer Reitan (U.S. Open 2018), Marius Thorp (The Open 2006), Lars Petter Brovold (The Open 2005), Per Haugsrud (The Open 1997) og Tore Sviland (The Open 1981).

I dag lever Hovland ut drømmen på Pebble Beach.

7643 amatører fra hele verden med et bedre handikap enn 2,4 prøvde å komme seg dit. 312 spillere fra 24 nasjoner gjorde det.

Nå er det bare Viktor Hovland og Devon Bling igjen.