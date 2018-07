Rodgers anbefaler Rosenborg å gjøre rekordsignering

Publisert: 31.07.18 20:16 Oppdatert: 31.07.18 20:44

SPORT 2018-07-31T18:16:53Z

TRONDHEIM (VG) Brendan Rodgers (45) ga Pedro Chirivella (21) debuten for Liverpool. Celtic-manageren hyller sin tidligere elev og tror en Rosenborg-overgang vil være fornuftig.

– Han er en holdende midtbanespiller som har et nydelig syn på spillet. Han er taktisk sterk, slår gode pasninger og er en fantastisk gutt, sier Rodgers om spanske Chirivella som linkes til Rosenborg.

For ifølge Liverpool Echo vil Rosenborg gjøre Chirivella til tidenes dyreste eliteseriesignering. Lokalavisen i Liverpool melder at Rosenborg skal punge ut i overkant av 25 millioner på midtbanespilleren, som kan stige til i overkant av 37 millioner kroner.

– Jeg så ryktet for noen dager siden, og tror det er en fornuftig signering for Rosenborg, og jeg ønsker ham alt godt, sier Rodgers.

Rosenborgs Ivar Koteng har ikke ønsket å kommentere ryktene, men Chirivella er droppet fra Liverpools 29-mannstropp som er i Frankrike, muligens på grunn av at en overgang er i gjære.

Smart trekk av Chirivella

Rodgers ga Chirivella sin Liverpool-debut mot Bordeaux, og er ifølge seg selv svært glad i både gutten og spilleren. Celtic-manageren med lang fartstid som manager i Premier League bedyrer også at en Rosenborg-overgang vil være positivt også for den unge spanjolen.

– Han har god erfaring fra Liverpool, men det er vanskelig å slå gjennom der, så nå vil han dra for å spille kamper. Hvis han går til Rosenborg kommer han til en god klubb med en fin historie, og det er muligheter for å ta nye steg om et par år. Så det er et godt valg av ham, og jeg håper han kan gjøre det bra, sier Rodgers.

Hyller Ajer

Manageren tok seg god tid på pressekonferansen forut for oppgjøret mot Rosenborg. På spørsmål fra VG om hvilke steg Kristoffer Ajer (20) har tatt i Celtic, svarer manageren med kraftig ros.

– Han har tatt store steg siden han forlot Norge som en av Europas yngste kapteiner. Vi flyttet ham ned i midtforsvaret, hvor jeg tror han kan nå fotballens høyeste nivå, sier Rodgers og fortsetter.

– Han har lagt på seg 10 kilo med muskler, han er rask, teknisk god, smart og jeg tror han vil nå veldig langt. Han vil bare bli bedre og bedre, og det har vært en glede å jobbe med ham, sier Rodgers.

PS! Rosenborg og Celtic møtes til returkamp på Lerkendal onsdag 20.45 i Champions League-kvalik. Skottene vant 3–1 hjemme. Kampen vises på Eurosport Player.