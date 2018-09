TIL KVARTFINALEN: Kjetil Borch hadde ingen problemer med å kvalifisere seg kvartfinalen i VM. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

Borch til VM-kvartfinalen: – Må ro skoene av seg for å ta VM-medalje

Olaf Tufte er klokkeklar på at Kjetil Borch (28) må løfte seg for å ta VM-medalje. Den gamle mesteren tror VM-gullet i singlesculler går til Tsjekkia. Borch er ikke enig. I forsøksheatet knuste han konkurrentene i i Bulgaria.

Publisert: 09.09.18 12:00

Borch hadde null problemer med å komme seg videre søndag formiddag. Han ledet sitt heat fra start til mål og rodde inn til dagens suverent beste tid. Onsdag venter VM-kvartfinalen i Plovdiv.

Mens den norske dobbeltsculleren - Erik Solbakken og Oscar Helvig - ble nummer to i sitt heat og må ro oppsamling senere i uken for å komme til semifinalen.

Med EM-gullet 5. august skaffet Borch Norges første medalje i singlesculler siden 2008. Det er ganske nøyaktig ti år siden Tufte (41) gjorde karrierens aller beste løp og vant OL-gull i Beijing.

– Kjetil fikk det litt i sine egne hender i EM og kunne kontrollere det hele. I VM blir det annerledes. Han må ro skoene av seg for å ta VM-medalje, sier Tufte med to OL – og to VM-gull i singlesculler. For to år siden tok han OL-bronse sammen med nettopp Borch.

Slik ror Norge VM arrangeres i Plovdiv, Bulgaria. Finalene går fredag 14., lørdag 15. og søndag 16. september. De norske båtenes forsøksheat. Søndag 9. september Lettvekt dobbeltsculler: Kristoffer Brun, Are Strandli. Dobbeltfirer, kvinner: Marianne Madsen, Hanna G. Inntjore, Thea Helseth, Inger Kavlie. Dobbeltsculler, menn: Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig. Singlesculler: Kjetil Borch. Mandag 10. september: Lettvekt dobbeltfirer: Didrik Wie-Soltvedt, Oskar Sødal, Jens Holm, Lars Benske. Onsdag 12. september: Pará singlesculler: Birgit Skarstein.

– Han må forbedre seg med én prosent – det vil si fire sekunder – fra EM for å ta medalje i VM, mener Tufte. Han utelukker ikke at det skjer. Men resten av den ypperste verdenseliten var ikke da Borch vant i Glasgow.

– Jeg gleder meg til å ro mot alle de beste. I VM finnes det ingen steder å gjemme seg. Deilig, sa Kjetil Borch offensivt før VM.

Verdensrekordholder Robert Manson og fem ganger verdensmester, Ondrej Synek, topper et felt med 34 roere fra seks verdensdeler. De skal gjøre opp i Bulgarias nest største by, Plovdiv. Både Manson og Synek vant sine forsøksheat, men la begge av mot slutten og var henholdsvis 13 og 16 sekunder bak Borchs sterke tid.

Kjetil Borch har en klar VM-favoritt.

– Manson. Hvis han ikke vinner VM så har han skuffet stort. Han er verdensrekordholder og knuste resten av feltet i siste verdenscup, mener han og er klar over at han velter alt favorittstempelet over på den 28 år gamle newzealenderen, som knuste landsmannen Mahe Drysdales verdensrekord i fjor. Manson har rappet New Zealands singelscullerplass fra den 39 år gamle legenden med fem VM og to OL-gull. Drysdale skal i VM ro dobbeltfirer.

Men Manson fikk problemer og ble nummer fem i fjorårets VM. Tufte tror han svikter igjen.

– Min klare favoritt er Synek. Kjetil er en outsider til pallen. VM skulle passe ham bra med hviledager mellom forsøk, kvartfinale, semifinale og finale, sier Tufte. Han var nettopp på treningsleir i de italienske alpene med nettopp Synek. Tsjekkeren rodde «hjerter og lunger» ut av nordmannen den første uken. Veteranen hang bedre med i den neste.

– Kjetil har en stor drøm om ro videre i singlesculler frem mot Tokyo. Nå har han sjansen. Men han har han krevende oppgave foran seg, sier Tufte som i både 2016 og 2017 rodde dobbeltsculler med Kjetil Borch.

Hvis VM går slik Borch ønsker, blir det neste sesong ikke noe nytt samarbeid mellom de to Horten-roerne.

– Jeg sikter på medalje, men drar ikke til et mesterskap uten å ha en indre målsetting om gull. Det går ikke an å ligge på bronseplass og være fornøyd med det. Selvfølgelig er det mulig å ta gull. Men oddsen er veldig dårlig. Men det er utrolig mye som kan skje i de to månedene mellom siste verdenscup og VM, sier Kjetil Borch.

Fortsatt med skoene på.