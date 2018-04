FULLFØRTE MED STIL: En strålende sesong gir klingende mynt i kassen for de norske hopperne. Her er Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang fotografert etter at de sikret seg gullet i lagkonkurransen i OL i vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tande, Forfang og Johansson hopper seg rett inn på «pengelisten»

Publisert: 14.04.18 10:11 Oppdatert: 14.04.18 10:54

Tre hoppere går inn på topp 10-listen over premiepenger som norske vintersportsutøvere har fått inn denne sesongen.

Henrik Kristoffersen topper oversikten blant alpinister, langrennsløpere, hoppere og skiskyttere som VG har sjekket.

23-åringen fikk inn drøyt 2,8 millioner kroner i rene premiepenger etter en sesong med én seier, hele elleve 2.-plasser og tre 3.-plasser.

Dermed tjente han 776.000 kroner mer enn nummer to på listen, skiskytter Johannes Thingnes Bø. De to er de eneste som runder to millioner kroner i premiepenger denne sesongen.

Kristoffersen topper oversikten fordi det er langt bedre betalt i alpint enn i skiskyting. Med sine åtte verdenscupseirer og fire 2.-plasser har Thingnes Bø bedre resultater enn slalåmspesialisten.

Mens en seier i alpint gir 365.000 kroner i premiepenger, får skiskytterne «bare» drøyt 123.000 kroner for en seier.

Slått av Stoch – igjen

Oversikten fra FIS viser at tre norske hoppere skal ha plass på topp 10-listen over de best betalte vintersportsutøverne. Daniel-André Tande , Johann André Forfang og Robert Johansson skyver Ingvild Flugstad Østberg (910.000 kr.), Martin Johnsrud Sundby (815.000 kr.) og Nina Haver-Løseth (774.000 kr.) ut av premiepengelisten.

Bare Kamil Stoch (1.451.000 kr.) dro inn mer enn Daniel-André Tande (1.201.000 kr.) denne sesongen.

10 på topplisten ser slik ut:

1. Henrik Kristoffersen 2.811.000 kroner

2. Johannes Thingnes Bø 2.035.000 kroner

3. Aksel Lund Svindal 1.963.000 kroner

4. Ragnhild Mowinckel 1.726.000 kroner

5. Kjetil Jansrud 1.712.000 kroner

6. Johannes Høsflot Klæbo 1.372.000 kroner

7. Daniel-André Tande 1.201.000 kroner

8. Johann André Forfang 1.102.000 kroner

9. Robert Johansson 1.083.000 kroner

10. Heidi Weng 1.141.000 kroner.

PS! Alle utøverne har i tillegg egne avtaler med sponsorer og utstyrsleverandører som gir bonuser ved gode plasseringer.