Ski-ledelsen svarer Northug med krystallklare landslagskrav

Publisert: 06.04.18 05:32

ALTA (VG) De som står Petter Northug (32) nærmest tror at han er motivert til å fortsette. Men tar han nok en sesong, må han være forberedt på at landslagssituasjonen blir snudd på hodet.

Northug har i en årrekke stått utenfor landslaget i sommerhalvåret. Han har kunnet ha sitt helt eget sportslige opplegg som han har styrt selv.

– En plikt

I denne perioden har han også stått fritt kommersielt. Det har gitt ham en gunstig millionavtale med handelskjeden Coop helt siden 2013. Alt dette er det tydelig slutt på nå.

– Nei, nei, nei, sier Vidar Løfshus til VG - på spørsmål om Northug får de samme privilegiene hvis han blir tatt ut på landslaget inn i VM-sesongen 2018/2019.

– Skal du inn på et landslag, så er du på et lag. Han vet hva det innebærer. Han har vært med der i mange år. Det er enten-eller. Det er ikke «ja, takk, begge deler» som Ole Brumm ville sagt, sier landslagssjefen.

Det går spesifikt på at Northug er nødt til å delta på landslagssamlinger. De har en rekke samlingsdøgn sammen før vinteren kommer. Administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, legger til at Northug gjennom en standard løperavtale må rapportere alt av treningsarbeid.

– Det er ingen forventning. Det er en plikt. De eneste tilpasningene vi gjør er for folk som studerer. Og jeg har ikke hørt at han skal på studier enda, sier Løfshus.

Vil ha svar innen to uker

Northug var tydelig tent da han møtte Norgeseliten under NM-lagsprinten torsdag. Han «klikket» på lillebror Even for å mane frem en siste kraftanstrengelse under Strindheims siste etappe.

Det holdt bare til sjetteplass til slutt. Men eldstebroren leverte varene så det holdt. Northug fikk skryt for innsatsen av flere langrennsprofiler.

Even Northug mener motivasjonen hos broren er tilbake. Strindheim-leder Ole Thonstad tror 32-åringen tar ett år til med langrenn på toppnivå.

Løfshus sier til VG at han først må finne ut om skistjernen er motivert. Han skal snakke med Northug i løpet av NM-helgen i nord og vil innen to uker ha et endelig svar på om han er klar for å gjøre jobben som kreves.

Ordknapp Northug

Northug spaserte rett gjennom pressesonen i Alta uten å snakke med noen, men stilte til intervju i NRK-studioet kort tid etter målgang.

Der sa han «vi får se senere» om han er trigget av å satse på landslaget kommende sesong.

Han sa også at «man må forholde seg til visse krav for å gå verdenscup og være med i det ypperste selskap». Da han ble spurt hvilke krav det skulle være, svarte Northug at de måtte skiforbundet svare for.

Nå har i hvert fall Vidar Løfshus svart for den sportslige biten.

Må stille opp for sponsorer

Men også den kommersielle biten blir totalt annerledes hvis han blir tatt ut på landslaget.

– Petter må da som andre utøvere innrette seg etter samarbeidsavtalene vi har med sponsorene våre og de løperavtalene vi har. Der kjører vi prinsippfast at det skal være likt for alle, sier Bjervig.

I en standard løperavtale, som Northug ikke har hatt på fem år, må han stille opp på alle aktiviteter med samarbeidspartnerne, som Bjervig anslår er rundt 13 dager. Det er tre dager med markedsdager og ti dager hvor man stiller opp på andre typer aktiviteter som foredrag og live-aktiviteter.

– Men kan han ha en egen privatavtale med Coop nå?

– Utøverne kan ikke ha privatavtaler med sponsorer som er i direkte konkurranse med skiforbundets.

– Har du snakket med Northug og hans team om dette?

– Petter kjenner godt til innholdet i disse avtalene, sier Bjervig.

Manager Are Sørum Langås sier følgende om en mulig landslagsretur for Northug:

– Det er opp til Petter. Jeg kan ikke si noe om dette temaet nå.