Endelig får Riise navnet sitt på statuen: - Utrolig rørt og stolt

Det ble mye bråk da statuen av John Arne Riise (37) utenfor Color Line Stadion i Ålesund fikk navnet «Fotballspilleren». Tirsdag får statuen nytt navn.

Da får endelig John Arne Riise navnet sitt på statuen. Selv om det har vært lett å se at det er Riise statuen forestiller, har den hatt navnet «Fotballspilleren» i 13 år.

Den tidligere Champions League-vinneren med Liverpool skal ha begynt å gråte da han ble informert om nyheten.

– Jeg er utrolig rørt, stolt, ydmyk og evig takknemlig. Det å få denne støtten fra byen som betyr alt for meg er like stort som å få barn og å vinne Champions League. Det at dette kommer nå hvor jeg begynner å bli voksen gjør nok dette enda større. Jeg setter nok dette mye høyere i dag enn hva jeg hadde gjort i 2005. Jeg gleder meg allerede til å ta med barna og en vaskeklut for å vaske bort due- og måkeskit, sier Riise i en pressemelding.

Avdukingen vil skje tirsdag før Aalesunds åpningskamp hjemme mot Sogndal.

Før hans 105. landskamp mot Island i 2015 meldte Riise at det kom mange gratulasjoner, men ikke fra hjembyen i Ålesund. Den tidligere venstrebacken pekte på tidligere AaFK-trener Ivar Morten Normark som en av hovedgrunnene til at ikke statuen fikk hans navn. Det har Normark tidligere avvist.

«Kanskje Ålesund setter pris på noen neste gang en spiller setter rekorder #arrogantefolk», skrev Riise på Twitter, og fulgte opp egen melding:

«Kan jo hende Ålesund fotball tar tilbake stjerna Ivar Morten (Normark, red.anm).. La oss kalle statuen «fotballspilleren». Stakkars mann.»

Det var kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik som lagde statuen. Han sa ja til navneendringen da forespørselen kom og håper Riise selv blir fornøyd.

– Lå i kortene

Olav Nils Sunde, giveren som også er styreleder i Ålesund Stadion KS, sier det aldri var meningen at statuen skulle bære Riises navn mens han var aktiv.

– Statuen var ment som en hyllest til idretten generelt og til fotballen spesielt

symbolisert ved John Arne Riise, en av datidens beste utøvende fotballspillere. Det var naturlig at John Arne ble valgt som symbol og modell for statuen, men det var aldri tanken at den skulle bære hans navn så lenge han var aktiv fotballspiller. Det har imidlertid «ligget i kortene» at statuen kunne endre navn den dagen John Arne la opp, sier Sunde.

Tidligere har noen klistret «John Arne Riise» på tape over «Fotballspilleren» midlertidig.

37-åringen startet karrieren i Aalesund før han gjorde stor suksess i utlandet. Særlig i Monaco, Liverpool og Roma imponerte han. Han spilte også ti kamper for Aalesund igjen i 2016.

Den siste tiden har Riise fått mest oppmerksomhet som skiløper og deltager i «71 grader nord».

