NY BLODSJEKK: De svenske TV-kanalen SVT kommer med nye påstander om at flere langrennsløpere har hatt unormale blodverdier i en minidokumentar som vises på svt.se søndag.

Ekspert om svensk langrennsløper: – Sikker på at dette skyldes doping

Publisert: 04.02.18 07:30

SPORT 2018-02-04T06:30:43Z

I perioden 2001 til 2010 skal to svenske langrennsløpere ha avgitt så unormale blodverdier at det kan indikere dopingbruk. Minst én norsk utøver avga også det eksperter mener er unormalt høye blodverdier.

Det er blant påstandene som fremsettes i en minidokumentar som SVT publiserer i dag.

VG er kjent med innholdet i filmen, som er et samarbeid mellom SVT, The Sunday Times, dopingjournalisten Hajo Seppelt og sveitsiske Republik. Mediehusene sitter på 10.000 blodverdier fra rundt 2000 internasjonale langrennsløpere over en periode på ti år.

Mange av dem er ifølge SVT fortsatt aktive utøvere. Og rundt hundre av dem er svenske. Flertallet av disse har avgitt helt normale blodverdier.

Men slett ikke alle, blir det hevdet.

I perioden 2001 til 2017 tok totalt 182 langrennsløpere medaljer i OL og VM. Disse sikret seg mer enn 300 medaljer i løpet av disse årene. Ifølge dokumentarfilmen hevdes det at 41 prosent av løperne har hatt minst én unormal blodverdi i løpet av karrieren.

Det tilsvarende tallet blant langrennsløperne som ikke tok medalje i samme periode er 13,5 prosent.

– Det er påfallende hvordan det forekommer store forandringer i enkeltes blodprofiler før store mesterskap, sier Jim Stray-Gundersen til SVT – kort tid før OL i Pyeongchang starter.

Han er én av fire svært anerkjente eksperter som kanalen har benyttet til å analysere blodverdiene de sitter på. Både navn på utøverne og nasjonalitet ble anonymisert, slik at vurderingen skulle være uhildet.

Ifølge SVT utmerker russiske langrennsløpere seg med høye verdier. Men det gjør også løpere fra USA, Østerrike, Tyskland, Spania, Italia, Tsjekkia, Sverige , Finland, Estland – og Norge.

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Skiforbundet, kommenterer det slik:

– En rekke nasjoner blir nevnt helt generelt. Det er alltid vanskelig å forholde seg til slik generell informasjon, men vi er trygge på at alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys, sier Graff til Aftenposten .

SVTs film sier ikke noe om hvor mange nordmenn som angivelig har avgitt mistenkelige verdier. Ingen utøvere blir heller navngitt. Det valgte derimot SVT å gjøre forrige gang de laget dokumentarfilmer om blodverdier – i 2013 og 2014 .

– Vi velger å ikke navngi siden det, ifølge ekspertene vi har benyttet, ikke kan utelukkes at skiløperen er uskyldig. Forrige gang slo skisportens tyngste dopingekspert entydig fast, uten forbehold, at det var snakk om manipulasjon. Det vil si doping, sier prosjektleder i Uppdrag Granskning, Nils Hanson, til VG.

Han håper diskusjonen denne gangen vil handle om problemet med bloddoping i langrenn, fremfor en personkrangel – slik man opplevde etter dokumentarfilmene kalt «Blodracet» for noen år siden.

Ifølge SVT er det i det svenske materialet to utøvere som utmerker seg. Én av dem har spesielt unormale verdier, og pekes ut av Stray-Gundersen.

– Det finnes enkeltverdier her som er ekstreme og som etterfølges av dramatiske variasjoner. Jeg vil si at dette i praksis er helt sikkert, eller at det ligger veldig nær å bli betraktet som sannsynlig doping, sier Stray-Gundersen.

Han har i dag base i USA, men arbeidet i mange svært tett med det norske toppidrettsmiljøet.

Mens SVT-dokumentarene fra 2013 og 2014 fokuserte på hemoglobinnivået i blodet, går kveldens film grundigere til verks. Eksperter har studert en rekke forskjellige verdier tatt fra utøvernes blodprøver, og kommet fram til en såkalt «off score».

Det er et begrep som offisielle dopingjegere bruker i jakten på juksemakere. Tallet sier noe om sannsynligheten for at en blodprøve er manipulert, og er justert etter normalverdien til hver enkelt utøver.

Den svenske skiløperen SVT har fokusert på, men som altså ikke er navngitt, har ifølge kanalen store variasjoner i blodpasset sitt. Som høyest har han en hemoglobinmåling på 17, og hematokritt på 51,3. Dette sier noe om hvor stor prosentandel røde blodceller han har i kroppen.

Jo høyere tall, jo mer sannsynlig er en manipulasjon.

Samtlige fire eksperter SVT kontaktet mener den svenske utøveren er «mistenkelig». Tre av fire mener han sannsynligvis er dopet.

Det er «offscore»-verdien på 132 ekspertene biter seg merke i.

– Det er over 130. En offscore over 130 er veldig, veldig sammenkoblet med doping. Jeg tror sjansen er 1 til 10.000 på at dette skyldes naturlige årsaker, sier Stray-Gundersen.

– Jeg er praktisk talt sikker på at dette skyldes doping, sier han.

Han bruker selv begrepet «99,9 prosent» for å indikere hvor sikker han er.

I kveldens film blir sjeflegen til det svenske skilandslaget, Per Andersson, også konfrontert med blodverdiene – helt anonymisert. Han erkjenner at så høye verdier som han fikk se, ikke tilhører det som er vanlig.

– Når vi ser disse verdiene, så skal man selvfølgelig se nærmere på denne utøveren. Det er jeg enig i. Det er derfor vi har et blodpass. Men en offscore kan ikke alene felle en utøver, sier han.

Men offscore er et instrument som brukes av profesjonelle dopingjegere i jakten på juksemakere i idretten.

– Jeg er veldig overbevist om at dersom dette gjelder utøvere som er med i OL i Sør-Korea, så finnes det sannsynligvis naturlige forklaringer på dette, sier Andersson.

Han er, sier han, trygg på at utøvere som representerer Sverige, ikke benytter doping.

PS! En minidokumentar om de unormale blodverdiene kan sees på SVT.se. En lengre dokumentar om OL og doping blir sendt på SVT 1 onsdag klokken 20.