Maren Lundby hopper for gull: Sjefen trodde kneet røk

Publisert: 12.02.18 11:10

SPORT 2018-02-12T10:10:18Z

PYEONGCHANG (VG) Maren Lundby (23) kan antagelig takke sin gode fysikk for at korsbåndet ikke røk søndag. Nå får OL-favoritten ekstra oppfølging av fysioterapeut foran dagens renn.

En stivhet i hoften skal mest mulig ut før Lundby er klar for å kjempe om gullet fra kl. 13.50. Landslagssjef Clas Brede Bråthen fryktet det aller verste da Lundby krasjlandet på 111 meter på trening.

– Jeg tenkte at «dett var dett», sier Bråthen til VG.

– Jeg trodde at korsbåndet røk. Slik så det ut. Men hun er gjennomtrent fra A til Å. Jeg tror det var muskulaturen rundt kneet som reddet henne, sier Bråthen og mener at fallet ble spesielt hardt på grunn av at Lundby har større fart og høyde enn herrehopperne har hatt i normalbakken.

Håndballstjernen Nora Mørk opplevde nettopp skrekkskaden i kneet , som ville ødelagt resten av sesongen for Maren Lundby . Mørk ble operert sist uke og blir ikke klar igjen før neste sesong.

I stedet var det hoften som fikk seg en trøkk.

– Det går bra med Maren. Hun kjører det vanlige opplegget foran rennet, men får ekstra oppfølging av fysioterapeut. Vi håper og tror at stølheten i hoften ikke får noe å si for hoppingen hennes, sier Bråthen.

Fysioterapeut Lars Haugvad kommer i verste fall til å bli med opp i hopptårnet for å hjelpe til med å holde mykheten i den svært viktige kroppsdelen for å få et skihopp til å fungere optimalt.

– Vi tror ikke det er nødvendig, men er spent på hvor lang tid rennet tar i forhold til vinden. Håpet er at juryen styrer dette like bra som under herrerennet, sier Bråthen.

Han påpeker at OL-laget som sådan har god erfaring i å takle fall – og Maren Lundby får den mentale støtten hun trenger.

– Fysisk skal ikke dette være noe problem. Men oppladningen til kvinnerennet ble annerledes enn vi hadde sett for oss, sier en spent landslagssjef.

Maren Lundby har vært best på trening i OL-bakken. Etter syv seire og tre 2.-plasser i verdenscupen er hun blant Norges aller største favoritter i Sør-Korea.

