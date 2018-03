PALLEN RØK: Charlotte Kalla, her fra OL i Pyeongchang i februar, var litt skuffet etter en femteplass på tremila – den avsluttende distansen på lekene i Sør-Korea. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kommentator ber Kalla vende landslaget ryggen

Publisert: 15.03.18 21:47 Oppdatert: 15.03.18 22:19

FALUN (VG) Etter en drømmesesong for Charlotte Kalla (30) ser den svenske ledelsen at de gjerne skulle hatt langrennsyndlingen på laget gjennom hele året. Nå vil de forsøke å få henne tilbake.

Ifølge Expressen-kommentator Tomas Pettersson er svenskenes langrennssjef Johan Sares’ høyeste prioritet etter sesongen å få Kalla på landslaget på heltid.

– Det handler om å samle de beste utøverne i samme miljø og skape så gode forutsetninger for utvikling som mulig. Det er vinn-vinn for begge parter. Man kan lære av hverandre, vi kan utvikle oss som tropp og lag. Men denne diskusjonen handler også om hva man er motivert for, det er viktig å understreke, sier landslagssjef Rikard Grip til VG.

Les også: Heidi Weng til psykolog etter mental knekk

«Vend dem ryggen»

Grip har ikke kommet like langt i planleggingen av hva som skal skje under VM-sesongen kommende år som sin sjef Sares. Men han ser naturligvis de mange oppsidene ved å få Kalla tilbake i landslaget. Om det skjer er han også usikker på.

Den svenske langrennsyndlingen valgte nemlig for to sesonger siden å gjøre som Petter Northug. Gå sin egen vei utenfor landslaget frem til vinterhalvåret og konkurransesesongen. Hun har sitt eget private opplegg og personlig trener fra mai til november.

Selv om den svenske ledelsen vil «fri» til sin store damestjerne, er Expressen-Pettersson klokkeklar i hva 30-åringen bør gjøre:

– Du skal naturligvis vende dem ryggen, Kalla, skriver han i sin kommentar fra Falun torsdag.

Les også: Løfshus raser etter at Sundby ble ærespris-vraket

Jubel-år

Kommentatoren følger svensk, norsk og internasjonal langrenn tett. Hans begrunnelse er ganske enkel. Han mener Kalla aldri har vært bedre. Pettersson skriver at ekspertene påpeker at hun har utviklet sin teknikk, fysikk og ikke minst mentale styrke.

Han viser også til det aller viktigste og mest synlige beviset på at valget har passet Kalla bra: Fem pallplasser i verdenscupen, hvorav tre er seire, og hennes fire OL-medaljer. Ett av de gull da hun smadret samtlige norske på 15 kilometeren med skibytte på OLs første konkurransedag.

Når Charlotte Kalla møter VG i VM-byen fra 2015 forteller hun at det var godt å få noen dager hjemme etter fjerdeplassen i Holmenkollen sist helg. Det gikk tydeligvis inn på henne at pallen glapp i det løpet.

Men hun fikk med seg medalje fra Norge. Hun ble tildelt Holmenkollmedaljen. Martin Johnsrud Sundby ble vraket. Bråket rundt Sundby-vrakingen har hun ikke fått med seg, hevder hun.

Kalla sier imidlertid at hun ikke har rukket å tenke tanken på å returnere på landslaget og svarer «jeg håper vi kan ha en bra dialog» på spørsmål om Sveriges langrennssjefer får innfridd ønsket sitt.

– Frem til nå har jeg forberedt meg til denne Falun-helgen. Jeg vil avslutte sesongen på en god måte.

Les også: Jönsson deltar i Falun tross blodpropp

– Heftigste som finnes

– Men ville du vurdert det?

– Jeg skal gjøre en grundig vurdering. Jeg må kjenne meg trygg på en sånn avgjørelse. Da må den komme senere – ikke nå.

30-åringen sier reisen utenfor landslaget har vært veldig spennende.

– Det er det heftigste som finnes. Å kjenne at jeg kan gjøre ting for å utvikle meg.

– Er du overrasket over at det kun har gått oppover? En som Petter Northug har slitt de siste sesongene …

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg er så takknemlig for støtten jeg har fått. Det er kult å jobbe med mennesker som brenner for at jeg skal utvikle meg. Det er en trygghet for meg å kjenne at jeg har en vei jeg tror på og ser at gir resultater og utvikling, sier hun.

PS: Med Stina Nilsson ute av dansen på grunn av sykdom må Kalla tåle å være den soleklare svenske minitour-favoritten på hjemmebane i Falun.

PS 2: Programmet for damene i den avsluttende minitouren er som følger: Fredag er det sprint i fristil. Lørdag venter 10 kilometer klassisk fellesstart, før det hele avsluttes med en like lang jaktstart i fristil igjen.