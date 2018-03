HYLLET PÅ HJEMMEBANE: OL-helten Simen Hegstad Krüger tok imot hyllesten fra klubbkamerater under klubbmesterskapet til Lyn i Oslo tirsdag kveld. Mange hundre barn ville gjerne ha en «selfie» eller veksle noen ord med sesongens store komet. Foto: Hallgeir Vagenes

Hetland beordret gullgutten til å ta oppvasken

Publisert: 07.03.18 07:39 Oppdatert: 07.03.18 08:25

SOGNSVANN (VG) Simen Hegstad Krüger (24) ble tatt imot som en rockestjerne da Lyn Ski holdt klubbmesterskap. Men det er bare to år siden han måtte ta oppvasken og rydde bordet for landslagsløperne.

Tirsdag kveld ble Krüger tatt imot som en rockestjerne hjemme hos Lyn Ski da klubben arrangerte klubbmesterskap. Mange hundre unger ville gjerne ha litt nærkontakt og en «selfie» med en olympisk mester og klubbkamerat.

Til og med med litt fyrverkeri smalt mot himmelen for 24-åringen.

– Det er stas. Det er morsomt å komme hit med så mye folk. Det er uvant, men veldig gøy, sier Krüger til VG.

Det er bare noen uker siden han tok to OL-gull og et sølv i Pyeongchang - og da ga han Petter Northug svar på tiltale. Krüger vant 30 kilometeren med skibytte, stafetten og ble nummer to på 15-kilometeren.

Interessen var så massiv at det ble bestemt at han må komme tilbake en annen gang for å skrive autografer.

– Jeg setter pris på å komme hit og gi litt tilbake til klubben, sier Krüger.

Han fyller 25 år om noen dager. Han var ny på landslaget foran denne sesongen, og han slo til fra første stavtak. Men det er bare to år siden han ble herset med da han var med landslaget på samling som rekruttløper.

– Nå har jeg noe å slå i bordet med når de skal herse med meg på laget siden jeg er yngst, sier Krüger til VG og ler.

– Hetland var verst

For han ble beordret til å rydde opp etter de andre guttene den gangen.

– Da jeg var med på samling da jeg var rekrutt, så ble jeg herset med. Da var det vi som måtte stå for servering og oppvask, sier Krüger.

– Hvem kommanderte deg til dette?

– Det var egentlig Tor-Arne Hetland som var verst, da han var trener for elitelaget og vi var på rekruttlaget, svarer Krüger.

Og som «hevn» etter at han nå har to OL-gull og et OL-sølv, så skal nye rekrutter få slippe og ta oppvasken og andre forefallende oppgaver på samling.

– Tor-Arne skal få ta opppvasken nå, sier Krüger.

Han gikk en fantastisk stafettetappe , og hentet inn det de to første hadde tapt - og sendte Johannes Høsflot Klæbo først ut på ankeretappen.

– Men jeg har kommet litt høyere opp på rangstigen denne sesongen, sier Krüger og ler.

Ingen nye sponsorer

Livet har forandret seg litt etter den fenomenale OL-innsatsen. Nærmere 1000 deltar på klubbmesterskapet til Lyn ved inngangen til Nordmarka. Konkurranseløypa gikk nedenfor Idrettshøgskolen og Toppidrettssenteret. OL-helten fikk ikke gå et skritt i fred.

Men noen nye sponsorer har ikke meldt seg i kjølvannet av OL-suksessen ennå.

– Jeg har ikke rukket å gjøre så mye med det ennå. Men jeg har kanskje litt sterkere kort på hånden når jeg skal forhandle kontrakter nå. Men så får vi se hva som byr seg, sier Krüger og legger til:

– Jeg har ikke noen manager pr. i dag. Men vi får se hva som skjer.

Hans Christer Holund er også Lyn-gutt. Han tok bronse i OL i Sør-Korea, men var forhindret fra å delta på opplegget til klubben tirsdag.

PS! Onsdag er det sprint i Drammen. Den skal ikke Krüger gå. Men om han er frisk og rask går han femmila i Holmenkollen lørdag. Den går i friteknikk, Krügers beste stilart.