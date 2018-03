UTRØSTELIG: Sverre Lunde Pedersen var forståelig nok langt nede etter å ha falt fra gullet. Foto: Peter Dejong / TT / NTB scanpix

Skøytehelten Karlstad om Lunde Pedersens fall: – Det er noe som sitter i lenge

Publisert: 11.03.18 17:10 Oppdatert: 11.03.18 17:49

Geir Karlstad (54) vet akkurat hvordan det er å falle under en 10.000 meter. Ifølge ham vil dette fallet sitte i Sverre Lunde Pedersen (25) en stund.

– Det er mye bitrere for ham enn det var for meg, men måten han reiser seg og fortsetter på ... Han er ordentlig sliten, stiv og i sjokk, og så fortsetter han på den måten han gjør – det er imponerende, sier Geir Karlstad til VG.

54-åringen har akkurat sett Lunde Pedersen falle fra gull i allround-VM.

Under Calgary-OL i 1988, det mesterskapet da Norge ikke fikk gull, var han selv gullkandidat på 10.000 meter. Men et fall ødela alle medaljehåp og Karlstad røk rett ut.

– Du får jo et sjokk. Og der og da føler du at alt ryker. Etterfulgt av den følelsen etterpå ... Sånn han har det nå, det er grusomt, forteller Karlstad, som sier han skvatt da Lunde Pedersen falt.

Karlstad slo tilbake

Det føles tungt, men det er alltid håp. Det kan Karlstad stå som et eksempel på. Han slo kraftig tilbake fire år senere i Albertville-OL. Der tok han gull på 5000 meter og bronse på 10 000 meter.

– Hvordan blir det for Lunde Pedersen å slå tilbake fra dette?

– Dette er noe som sitter i lenge, og det blir en mental utlading. Det blir tøft å komme tilbake fra dette, men han er den beste allrounderen og har mye bra folk rundt seg, mener Karlstad.

– Veldig bittert

Tidligere skøytestorheter er samstemte i at Lunde Pedersens fall kom som et stort sjokk.

– Det er en uvirkelighetsfølelse. Vi har ventet så lenge på en verdensmester og både vi og Sverre har det i lommen, så forsvinner det på surest mulig måte. Det er bare surt. Fryktelig surt, sier Eskil Ervik til VG.

– Det er veldig bittert. Det var jo duket for å bare marsjere gjennom 10.000-meteren. Jeg så på rundeanviseren, og så lå han plutselig i mattene, forteller Lasse Sætre til VG.

Sistnevnte sier han ble målløs og lei seg på Lunde Pedersens vegne.

– Han har lagt ned så mye for å ta den tittelen her. Han har jobbet så hardt for å bli best mulig på allround og han hadde virkelig muligheten etter det han leverte på 1500-meter , som er noe av det råeste jeg har sett på en utendørs bane, sier Sætre.

Johann Olav Koss (49) er dermed fremdeles Norges siste vinner av allround-VM, etter at han vant i Göteborg i 1994. Selv om Fana-løperen ikke greide å kopiere Koss, mener likevel 49-åringen at Lunde Pedersen er best i verden.

– Han gjorde et fantastisk mesterskap og er den beste skøyteløperen. Det var et sjokk. Han gikk så nydelig hele veien, og plutselig lå han på isen, sier han til NRK.