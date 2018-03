FÅR KRITIKK: Kombinertsjef Ivar Stuan, her under VM i Lahti i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ekspert hardt ut mot forbund og ski-toppens dobbeltrolle: – Kan ikke holde på slik

Publisert: 22.03.18 08:10

Ivar Stuan jobber i en 80 prosent stilling som kombinertsjef i Norges Skiforbund (NSF). Samtidig står han som største aksjonær og er ansatt i et selskap som i en årrekke har hatt økonomiske bindinger til forbundet.

BI-professor Petter Gottschalk er svært lite imponert over rolleblandingen.

– Det føyer seg bare inn i rekken av slike saker i idretten. Ukulturen med å blande roller er for stor. Det hadde aldri skjedd eller blitt akseptert i næringslivet, sier han til VG.

Gottschalk har økonomisk kriminalitet som fagfelt.

– På den ene siden får han bra betalt av skiforbundet, samtidig som han, direkte eller indirekte, driver business med dem. Man kan ikke holde på slik. Lederne må ikke bare tåle kritiske spørsmål rundt dette temaet, men slutte med praksisen, er professorens klare oppfordring.

Hatt samarbeid med NSF i lang tid

Våren 2016 ble Ivar Stuan presentert som ny sportssjef i kombinert. Først et halvt år senere startet han offisielt i sin nye jobb i en 80 prosent stilling.

Samtidig eier han og kona, ifølge tall fra regnskapsåret 2016, 80 prosent av aksjene i selskapet Sponsor-Link gjennom deres eget holdingselskap Nyborg Holding 1. Stuan har vært også daglig leder i dette firmaet, men jobber i dag med salg og marked i en 20 prosents stilling.

Selskapet er en turoperatør. Helt siden 2003 og frem til dags dato har selskapet hatt en egen avtale med Norges Skiforbund. I dag er denne avtalen et såkalt «strategisk samarbeid». Ifølge NSF-generalsekretær Stein Opsal gir avtalen «grenen og deres sponsorer mulighet til å bestille reiser gjennom selskapet, men står fritt til å velge andre om ønskelig».

Fakta Dette er Sponsor-Link: Driver ifølge Brønnøysundregistrene med «sponsorformidling samt gjennomføring av events/reise for næringslivet». Selger blant annet reiser til store mesterskap, som VM på ski. Fra 2016-regnskapene på proff.no: Nyborg Holding 1 (80 prosent av aksjene). Par Trading AS (20 prosent av aksjene) Hadde i 2016 høyeste salgsinntekter siden 2012. Lå da på drøye 65.000.000 kroner.

Årsresultat: 777.000

Egenkapital: 5.178.000

Selger seg ut

Stuan forteller til VG at et annet selskap i 2016 kjøpte 31 prosent av hans aksjer i Sponsor-Link. De resterende 49 prosentene skal også kjøpes over de neste to årene. Da vil Stuan ikke lenger ha aksjer i selskapet.

– Det var litt bevisst med tanke på jobben min i kombinert, at jeg ved å selge meg ut nå kunne få en litt friere rolle. Før, og nå i mellomtiden, må jeg tråkke varsomt, sier Stuan.

Stuan: – Ikke gjort avtaler på fem-seks år

Generalsekretær Opsal sier skiforbundets ledelse ba Stuan bidra i en økonomisk krevende tid i 2016 og er meget fornøyd med jobben 59-åringen har gjort. Han forteller at kombinertsjefen har lagt ned et langt større timeantall enn avtalen tilsier og at han har opptrådt svært ryddig hele veien.

Stuan sier til VG at han ikke har vært med på å lage avtalene mellom partene de siste fem-seks årene. Han var blant annet klar og tydelig på at Sponsor-Links daglige leder, Tone Langmoen, skulle gjøre slike avtaler for «at det skulle være åpent og transparent».

– Hadde ikke kunnskap

Om kritikken fra Gottschalk sier Stuan følgende:

– I idretten, som i næringslivet og andre steder, så må en vurdere nøye hva som er akseptabelt og ikke. NSF har en bevisst holdning til slike problemstillinger og jeg har opplevd det som ryddig hele veien, sier Stuan – og bedyrer igjen at det har vært åpenhet rundt hans roller.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt vært involvert i avtaler (to stk.) eller dialog med NSF. Da Sponsor-Link gjorde avtale med langrenn, hadde jeg ikke kunnskap om det før det ble offentliggjort. Ingen involverte har påpekt at dette er problematisk på noen måte, men meldt tilbake at de opplever dette som ryddig og profesjonelt. Gottschalk fremstiller dette som vanlig praksis og en ukultur i idretten. Det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier kombinertsjefen.

Generalsekretær Opsal stiller seg bak denne uttalelsen.

For BI-ekspert Gottschalk er det ikke formildende at Stuan nå har valgt å selge seg ut av Sponsor-Link.

– Nei. Det som er opplagt er at han sitter på begge sider av bordet. Det skal han ikke. Det gjør ham inhabil og man lurer på hvilken hatt han til enhver tid har på seg. Er han mest opptatt av at skiforbundet får en best mulig avtale, eller at selskapet hans skal få mest mulig penger? sier han.

Har ikke fått reaksjoner

Daglig leder i Sponsor-Link, Tone Langmoen, sier til VG at avtalene med skiforbundet og kombinert forhandles hvert år, mens langrenn er annethvert. Avtalene med begge grener er fornyet etter at Stuan gikk inn som toppsjef i kombinert.

Den daglige lederen tror det er flere konkurrenter som ønsker en avtale med skiforbundet, men at Sponsor-Link har en produktportefølje som er litt annerledes. Sagt enkelt; konkurrentene henvender seg i stor grad til privatmarkedet, mens Sponsor-Link hovedsakelig henvender seg til bedriftsmarkedet, mener Langmoen.

Fakta Stuan: Dette er økonomien i avtalene Den er ifølge kombinertsjefen som følger: Noen hundre tusen kroner til Norges Skiforbund, avdeling langrenn. Gode salgsinntekter utløser også en provisjon eller bonus til langrenn.

I kombinert er det langt mindre summer, nesten en brøkdel av det langrennsdelen får i en fast sum. Kombinert får også en liten provisjonsdel, men den utløses sjelden med mindre det er snakk om at det er VM på ski det avtaleåret.

– Egne standarder

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi ser at idrettsverdenen noen ganger opererer med egne standarder for hva som er greit og ikke greit med tanke på interessekonflikt – og for eksempel har idretten etablert egne sanksjonssystemer, også for praksis som er strafferettslig regulert (som doping).

Hun legger til at det samtidig er grunner til å se litt annerledes på sport enn andre deler av samfunnet – særlig på grunn av mye bruk av frivillig innsats.

– Selskaper etableres gjerne for å sikre forsyninger til en idrett man er aktivt involvert i og ikke primært som en forretningsidé. Samtidig kan en utbredt forståelse for at private fordeler er greit – og gjerne en ekstra kompensasjon for stor innsats – gjøre at for mange interessekonflikter tolereres, sier hun – og understreker at hun ikke kan uttale seg om Stuan-saken spesifikt.

– Men for idrettslag som mottar statlige midler eller behandler store beløp bør det selvsagt være klare prinsipper og praksis i samsvar med lovverket, sier Søreide.