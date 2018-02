Norge jubler nå – men svenskene spår svensk storhetstid snart

Publisert: 17.02.18 21:32

SPORT 2018-02-17T20:32:16Z

PYEONGCHANG (VG) Stina Nilsson (24) møtte sin overkvinne i Marit Bjørgen (37) på stafetten, men svenskene tror at de kan overta dominansen i langrenn snart. For på juniorsiden har de mange gode.

På det svenske stafettlaget gikk to unge løpere: Ebba Andersson (20) og Stina Nilsson. Gjennomsnittsalderen i det norske damelaget i OL er 28,5 år.

I Norge er den yngste landslagsløperen, Kari Øyre Slind, 26 år.

Stina Nilsson, som tapte spurten mot «gamle» Marit Bjørgen på stafetten lørdag, mener det ser bedre ut for Sverige enn Norge med tanke på fremtiden.

– Åj. Det ser jo bra ut ... for oss! Men man har hatt en følelse ganske lenge at det fylles på bra. Det er en trygghet for oss at det ser bra ut for fremtiden, sa Stina Nilsson til Aftonbladet før OL.

I tillegg har svenske Anna Dyvik (22) på vei opp. Hun leder skandinavisk cup og har dermed friplass i verdenscupen.

– I Sverige er det jo veldig bra. Vi har en veldig bra jentegruppe som kommer nå som er unge, så det er veldig moro. Og det er selvfølgelig gøy at Norge har det litt vanskeligere enn oss, sa Dyvik til Aftonbladet.

Den norske landslagssjefen, Vidar Løfshus, slo alarm om den norske rekrutteringen i september i fjor.

Spår svensk storhetstid

Nilsson, som ble olympisk mester på sprint for noen dager siden, spår en storhetstid for svensk kvinnelangrenn.

– Vi får se, men vi har absolutt et grunnlag for at det skal kunne bli sånn, sier Nilsson.

Og slik står det til med de yngre løperne fra Norge og Sverige:

Under junior-VM og U23-VM i Goms i Sveits tidligere i vinter var Sverige oppe og yppet seg. Svenske Moa Lundgren vant sprinten foran norske Kristine Stavaas Skistad ble nummer to, Sverige tok også 3.-plassen.

Tiril Udnes Weng tok det eneste norske gullet i U23 på sprinten. På 10 kilometer ble hun nummer åtte, hun hadde fire russere foran seg.

Blant juniorene tok Sverige gull og sølv på 10 kilometer fellesstart med skibytte. Beste norske var Hedda Østberg Amundsen på 9. plass.

Godt generasjonsskifte i Sverige

Svenskenes landslagssjef Rikard Grip har store forhåpninger til de svenske talentene.

– Vi har en veldig positiv trend på damesiden. Vi gjorde et veldig godt junior-VM. Det er interessante jenter som er på gang. Vi har et godt generasjonsskifte på gang, sier Grip til VG.

De norske langrennsdamene har tatt to gull i OL (stafett og Ragnhild Haga), det samme har Sverige (Nilsson og Charlotte Kalla).

Han tror det er utfordringer ved å ha så mange gode langrennsdamer som Norge har hatt de siste årene.

– Utfordringen med å få flere som er dyktige, som Marit med flere, er jo at de tar veldig stor plass. Det gir ikke rom for de yngre å få sjansen. Så jo bedre generasjonen er, jo større blir glippen til neste generasjonen kommer, sier Grip.

Men den svenske sjefen har stor tro på Norge også i fremtiden.

– Dere kommer til å ha et bra lag, men kanskje ikke så overlegent som det har vært den siste tiden. Vi kan nok forsøke og utfordre dere akkurat som vi gjorde fantastisk bra i dag, sier Grip.