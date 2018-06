REVANSJ PÅ BISLETT? Line Kloster (t.v) tapte duellen mot Amalie Iuel på 400 meter hekk under NM i Sandnes i august i fjor. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hekke-Line: – Vil selvfølgelig slå Amalie

Line Kloster (28) har målet klart foran prestisjeduellen mot Amalie Iuel (24) under Bislett Games: Etter fem år med mye motgang og en oppkastbøtte som følgesvenn vil hun slå Norges langhekkdronning.

– Det er et mål å slå henne, selvfølgelig. Det er alltid et mål å være best blant de norske. Man liker aldri å bli slått. Slik er det helt sikkert for henne også, svarer Line Kloster på spørsmålet «vil du slå Amalie Iuel ?».

– Amalie har vært best de siste årene. Hun er «the one to beat», hun.

Line Kloster, som har hatt Petar Vukicevic som trener siden 2010, sier også at hun vil bli misfornøyd hvis hun ikke løper under 56 sekunder litt over klokken 20.00 i Oslos Diamond League-stevne torsdag.

Hverken det første eller det andre er utenkelig. Det er bare halvannen uke siden hun slo Amalie Iuel på uvanlige 300 meter hekk med 38 hundredeler i Romerikslekene. Klosters tid 38,97 er norsk rekord og tidenes sjette beste i Europa. Sist fredag sesongdebuterte hun på 400 meter hekk i Frankrike med sesongbeste 56,67 sekunder «med småfeil», som hun er overbevist om at hun kan unngå i duellen mot Amalie Iuel.

Line Klosters personlige rekord er 56,18, Amalie Iuels 55,38. EM-kvalifiseringskravet er 57,50 sekunder.

– Det var veldig greit å få gjort det i første forsøk, sier Line Kloster med tanke på EM-kravet og at det først er denne sesongen hun har hatt «hovedfokus» på 400 meter hekk.

«Greit» er forøvrig ikke rett betegnelse for det hun har vært gjennom de siste fem årene:

2014: Operasjon, 2015: Stressbrudd i ankel, tok over ett år før hun var hundre prosent restituert, 2017: Ute seks uker på grunn av influensa.

– Dette er første sesongen siden vinteren 2013 som det ikke har gått så mye galt, sier hun.

22. juli i fjor kastet hun seg på et fly til London, der hun - en dag før fristen for kvalifiseringskravet til VM utløp - satte personlig rekord på 400 meter hekk med 56,18. Den tiden ville holdt til OL-deltagelse året før, men var åtte hundredeler for svak til å få starte i friidretts-VM i London.

I inne-EM i Göteborg for drøyt fem år siden senket hun den norske på 400 meter flatt til 52,78 i semifinalen. Da ble hun også gjenstand for utenomsportslig oppmerksomhet. Line Kloster hadde nemlig en oppkastbøtte stående klar etter at hun spurtet i mål.

– På 400 meter får jeg så utrolig vondt i hodet. Etterpå er hodepinen så sterk at jeg kaster opp. Noen ganger der det slik at jeg ikke hører noe, og noen ganger tar det litt tid før jeg ser, forteller hun.

Det er ikke migrene, men hun har hatt det slik siden 2009. Ubehaget gjelder bare på 400 meter flatt. Etter 400 meter hekk har hun ikke kastet opp «ennå». Det kan ha å gjøre med at hun ikke blir like stiv på hekken som på 400 flatt.

– Jeg har aldri spydd på hekken, og er veldig fornøyd med det, sier Line Kloster.

Det har veldig lenge vært meningen at hun skulle gå inn for 400 meter hekk. Men i den planen har forutsetningen vært at hun måtte løpe fort på 400 meter flatt for at overgangen til ti hekker over samme distanse «skal være lettere». Hun begynte å trene for langhekken foran 2015-sesongen, men så kom skaden - og den tok så lang tid å lege at langhekk året etter «ikke var noe poeng».

Nå er det 400 meter hekk som gjelder. Kun det, også i EM i Berlin om to måneder. Hun har imidlertid gjort én endring fra i fjor. Hun foretrekker å «gå over» hekken med høyre ben først. Men i år gjør hun det med venstrebenet: Hun har byttet «førsteben».

– Du sparer noen meter i svingen ved å løpe med venstre over først. Med høyre først havner du lenger ut i svingen; du løper lenger. De fleste «løper» med venstre ben, forklarer Line Kloster.

I fjor høst ble hun vraket fra friidrettsforbundets satsingslag for denne sesongen, etter å ha vært blant de utvalgte året før. Elitelaget «Team Tokyo» består av 10 utøvere inkludert Amalie Iuel , «Team Berlin» bestående av ni utøvere inkludert Jakob Ingebrigtsen og spydkaster Sigrid Borge.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom sier at han forstår at hun ble «litt fornærmet», og at det er et dilemma å utelukke en utøver som kunne trengt den medisinske oppfølgingen «Team Berlin» tilbyr via Olympiatoppen.

Foran Line Klosters duell mot Amalie Iuel på Bislett torsdag, sier Tjørhom at han er imponert over Line Kloster.

Kloster, som mandag gikk opp til eksamen i Java-programmering, er på sin side på det rene med at hennes personlige rekord er den klart dårligste blant de åtte startende. Tsjekkias VM-gullvinner Zuzana Hejnová (31) har løpt på 55,36 år, men «persen» hennes er 52,83 sekunder.