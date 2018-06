DEBUTERTE: Ohi Omoijuanfo fikk 45 minutter mot Sverige for snart ett år siden. Her skøyer han sammen med Haitam Aleesami på landslagssamling i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ohi kan forsvinne i sommer: – Vil tilbake på landslaget

Stabæk-spilleren har vært ute i landslagskulden siden debuten mot Sverige for snart ett år siden. Nå håper han suksess i utlandet kan føre til comeback for Norge.

For ett år siden ble Ohi Omoijuanfo tatt ut på landslaget for første gang da Lars Lagerbäck tok ham med i troppen som skulle spille VM-kvalifiseringskamp mot Tsjekkia og privatlandskamp mot Sverige.

Han fikk 45 minutter mot svenskene, men siden den gang har spissen vært ute i kulden.

– Jeg håper jeg kan gjøre det bra nok til at jeg kan være med igjen. Det var utrolig gøy sist gang, men de spissene jeg konkurrerer mot nå spiller på et ganske mye høyere nivå enn det jeg gjør. Så jeg tror jeg må prestere på et høyere nivå for at det skal bli aktuelt igjen etter hvert, sier Ohi til VG.

Spissene som er tatt ut i landslagstroppen til kampene mot Island og Panama er Joshua King, Alexander Sørloth, Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen. De spiller i henholdsvis Premier League, MLS og Nederlands Eredivisie.

– Må du ut i Europa for at det skal være aktuelt med et comeback på landslaget?

– Godt spørsmål. Det må du nesten spørre Lagerbäck om. Men jeg tror nesten det, ja. Sånn det ser ut nå må jeg prestere på et høyere nivå og komme meg ut, svarer 24-åringen.

– Er det noe som kan skje allerede i sommer eller etter sesongen?

– Ja, jeg håper det. Jeg vil jo tilbake på landslaget, svarer Ohi med et glis. Han har kontrakt med Stabæk ut 2020-sesongen.

Da han ble tatt ut i fjor hadde han scoret ni mål i Eliteserien. Så langt i årets sesong står han med seks.

Utelukker ikke spill for Nigeria

Ohi har norsk mor og nigeriansk far, og kan derfor også spille landslagsfotball for Nigeria. Ifølge regelverket er man ikke bundet til et bestemt A-landslag før man har debutert i en tellende kamp. Ohi spilte ikke kvalikkampen mot Tsjekkia i fjor, og holder foreløpig døren åpen for landslagsspill for Nigeria.

– Jeg vil helst spille for Norge, men man må jo ta alt i en avgjørelse. Hvis Norge aldri kommer på bordet, og Nigeria plutselig vil ha meg er det jo åpenbart at det vurderes. Men i utgangspunktet er det Norge jeg vil spille for, det er der jeg har vært med og de er de som har meg på blokka. Så det er de som er aktuelle nå, sier Stabæk-spilleren.

