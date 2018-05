Har troen på fullt hus mot Lillestrøm: – Mer trøkk enn vanlig

Publisert: 24.05.18 08:18

Vålerenga fyller i snitt bare halve arenaen hver hjemmekamp. Før «Derbylørdag» mot Lillestrøm spår klubben at tilskuertallet for første gang vil være i nærheten av åpningskampen i fjor.

Den gangen – i 1–2-tapet for Sarpsborg – var det over 17.000 på Intility Arena som siden aldri har skjedd. Til nå i 2018-sesongen har Vålerengas nye storstue et tilskuersnitt på bare 8527. Nå ser det derimot ut til å snu før «hatkampen» mot Lillestrøm lørdag.

Prosjektansvarlig i klubben, Morten Nydal, sier til VG at de allerede har solgt i underkant av 10.000 billetter. Ifølge ham er det bra til klubben å være.

– Vi selger vanligvis den største andelen av enkeltbillettene på kampdag og dagen før. Det er mer trøkk enn vanlig før denne kampen, sier han.

Han er sikker på at de selger minst 13 000 billetter til derbyet, og håper på 15.000. Det er ifølge ham selv å regne som fullt, selv om stadion har plass til 17.333.

– Blir det 15 000 er det fullt, det har ikke så mye å si med et ledig sete her og der, forteller Nydal.

– Katastrofetall

Før 16. mai-runden i Eliteserien var Kjetil Rekdal kritisk til tilskuertallene på nye Intility Arena så langt.

– Det er en av de skuffelsene som har vært etter at de fikk den nye stadion. De har rundt 7000 i snitt, og det er katastrofetall. Det er faktisk færre tilskuere nå enn på Ullevaal. Det er et tegn de nok tar på alvor. De jobber sikkert beinhardt for å få folk hjem fra stuer, hager, fjellturer og alt. Den stadion burde hatt et snitt på 13 - 14 000, og det hadde de ambisjoner om. Nå er de på halvparten, og det er skremmende tall, sa han i en VGTV-sending.

– Vi jobber for det. Kjetil var jo med oss lenge, og han vet det ikke bare er å knipse i fingrene. Han var med oss på den store publikumsnedturen. Det er klart at sportslig suksess hjelper på, men det er mye mer som skal til. Folk må finne ut at dette er en kul greie å gjøre på søndager. Flere må fortelle andre at dette er bra. Det er ikke bare «vipps» så er det fullt, sier Nydal.

– Stor konkurranse i Oslo

Lavere tilskuertall har generelt vært et problem for flere klubbene i Eliteserien.

Nydal mener derimot pila peker rett vei på Valle.

– Vi har hatt en god vekst, men samtidig er det sånn at det er plass til flere. Vi jobber for målet om fullt hver gang. Men vi går mot strømmen, for det øker hos oss samtidig som det synker hos de fleste. Det har vært positivt for oss å flytte til Intility Arena, sier han.

Han mener svaret på at de så langt har slitt med å fylle stadion er enkelt:

– Det er ikke flere som er interessert i å se eliteseriefotball med Vålerenga i Oslo per nå. Det er flere parametere vi må jobbe med, både kortsiktig og langsiktig. I Oslo konkurrerer man med mange aktivitetstilbud, og vi må jobbe for å være det mest interessante. Det tar tid, men tallene viser at vi er på rett vei.