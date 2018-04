JUBEL: Så glad var William Buick etter å ha vunnet storløpet i Hongkong søndag. Han vant med den lokale hesten Pakistan Star. Foto: ISAAC LAWRENCE / AFP

Steppet inn for syk kollega – tok førstepremien på 13 mill. kroner

Ole Kristian Strøm

Tom W. Johannessen

Publisert: 29.04.18 15:33 Oppdatert: 29.04.18 16:16

Da en av jockeyene i det internasjonale galoppløpet i Hongkong ble syk, steppet Bærum-karen William Buick (29) inn. Det endte med seier og 13 mill. kroner i førstepremie til hesten Pakistan Star.

– Dette er en milepæl i min karriere, sier William Buick til Equus etter at han vant Queen Elizabeth II-løpet i Hongkong søndag.

Hesten var tredjefavoritt, men Buick styrte den til seier foran entusiastiske tilskuere på Sha Tim-banen.

– Det er å vinne et stort internasjonalt galoppløp på det aller høyeste nivået, med en lokal hest i Hongkong, er veldig, veldig stort, sier Buick.

Egentlig dro han til Hongkong bare for å ri Godolphin’ Blue Point i Chairman's Sprint Prize. Det endte med sisteplass og en ny stor nedtur for hesten William skulle ri til seier i Dubai for en måned siden – men som veterinærene trakk på grunn av neseblod.

Så plutselig dukket muligheten opp til å sette seg opp på Pakistan Star – etter som jockeyen Silvestre de Sousa ble stoppet av problemer på reisen og reserven Kerrin McEvoy måtte kaste inn håndkleet med øreinfeksjon.

– Jockeyen til Pakistan Star ble syk, og jeg fikk et gjesteoppsitt. Det var åtte hester i løpet, ett av de beste løpene i Hong Kong i løpet av året. Over distansen 2000 meter hoppet hesten fint ut. Og til slutt ble det veldig lett. Jeg tror vi vant med tre lengder, forteller Buick til Equus.

– Etterpå var det en utrolig oppmerksomhet. Hesteinteressen er enorm i Hongkong.

Bildene fra Hongkong viser at Buick fikk en voldsom hyllest etter målpassering.

William Buick har dermed ridd inn 58 mill. kroner til nå denne sesongen. Etter at han kom tilbake fra Dubai-stevnet, har han hatt en seiersprosent på utrolige 33.

29-åringen ryddet i sin tid pulten sin på Eikeli skole i Bærum etter det første året på videregående. Siden har han aldri sett seg tilbake. Karrieren tok et kraftig steg da han i 2015 ble førsterytter for Godolphin, verdens største hesteeier. Bak stallnavnet; Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, «The Ruler of Dubai» og visepresident i De forente arabiske emirater.

