Mulig Wenger-erstatter til VG: – Jeg er god nok

Herman Borgstrøm

Theis Magelssen

Robin Haugen

Publisert: 22.04.18 10:36

GUANGZHOU (VG) Dragan Stojkovic (53) er tidligere blitt lansert av Arsène Wenger som sin ideelle arvtager. Serberen med 84 landskamper forteller VG at han er interessert i Arsenal-jobben.

– Hvis de vil ha meg, er jeg klar. Jeg er god nok, du vet, jeg er god, konstaterer 53-åringen overfor VG etter endt treningsøkt for sitt lag, kinesiske Guangzhou R & F, forrige måned.

Treningsanlegget den 175 cm høye serberen beveger seg rundt på minner lite om Premier League. Stojkovic råder over tre gressbaner, et lite klubbhus og en drøss kinesiske spillere. Men hvis Arsène Wenger får det som han en gang ønsket, vil Stojkovic få helt andre arbeidsvilkår, som manager for Arsenal.

Fredag ble det kjent at Wenger gir seg i klubben etter 22 år.

Og det er ikke helt urealistisk at den tidligere midtbaneeleganten tar over for Arsenal-sjefen etter sesongen. I 2011 utpekte Wenger selv serberen som sin ønskede arvtager, når han en gang skulle gi seg.

– Jeg ville elske at Stojkovic ble min arvtager. Det er flere hundre grunner til det. Vi har de samme ideene, og vi kjemper begge for å spille perfekt fotball, skrøt franskmannen.

– Vi har samme filosofi og spiller samme fotball, sier Stojkovic, som gjerne ønsker en overgang til England.

Selv om serberen har store ambisjoner, ser han ut til å storkose seg i Kina. Den gamle driblefanten trikser og leker seg med ballen, og før treningen utfordrer han omtrent samtlige spillere på feltet til å vise sine beste triks. Omtrent hver gang overgår Stojokovic triksene med å børste støv av sine gamle kunster.

Ofte på Arsenal-besøk

Stojkovic lyser opp når VG spør ham om Wenger. De kjenner hverandre godt. En noe yngre utgave av franskmannen tok over den japanske klubben Nagoya i 1994. Serberen, som går under kallenavnet «Piksi» spilte for klubben i samme periode. Stojkovic var blant spillerne som fikk et nært forhold til Wenger. Midtbanespilleren blomstret i Japan, og ble der til han la opp i 2001.

Etter endt spillekarriere ventet lederjobber i det jugoslaviske fotballforbundet og i gamleklubben Røde stjerne Beograd. Da han fikk sin første trenerjobb i 2008, fulgte den serbiske landslagslegenden i Wengers fotspor, og tok over som manager for Nagoya. Han tok klubben til sin første ligatittel, noe ikke engang Wenger klarte. Arsenal-manageren var tydelig fornøyd med at Stojkovic hadde inntatt treneryrket.

– Jeg er stolt over at han er blitt en manager. Jeg liker at de som har et romantisk syn på fotballen fortsetter når de gir seg som spillere, og «Piksi» er en av dem, sa Wenger i 2013 , og la til at serberen ofte har besøkt ham og klubben.

– Jeg har besøkt Wenger og Arsenal hvert år for å studere treningen deres. Jeg liker Arsenal og deres spillestil, kunne Stojkovic fortelle den gang.

Ingen krise

Under treningen VG overværer, stiller «Piksi» høye krav til spillerne. Han tar ikke lett på feilpasninger og under spilldelen skal både laget med og uten vester spille ballbesittende. Den serbiske treneren er langt mer seriøs under treningen enn det han var før den begynte.

Seriøs blir han også når VG spør om han er enig i kritikken som har vært rettet mot Wenger de siste årene. Flere kritikere har ønsket ham bort. Men Stojkovic vil ikke gå med på at Wenger og Arsenal har underprestert.

– I år har det ikke gått helt som forventet, men det er vanskelig for Arsenal å være på høyde med de andre lagene som bruker enorme summer på spillere. Wenger ønsker ikke dette, og dermed blir det vanskelig. Men det er ingen tragedie i Arsenal. I så mange år har de vært i toppen av engelsk fotball. Det er utrolig.

