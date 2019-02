Håvard Lorentzen: - Jeg er veldig skuffet og frustrert

SPORT 2019-02-03T17:30:26Z

HAMAR (VG) OL-vinneren fra samme tid i fjor skuffet i Vikingskipet og ristet på hodet da han skøytet inn til 11. plass på favorittdistansen 500 meter.

Publisert: 03.02.19 18:30 Oppdatert: 03.02.19 19:30

– Jeg er veldig skuffet. Jeg har ingen forklaring på hva som er årsaken til at det ikke går fort. Det er det som er frustrerende. Hadde det enda vært «noe». Men det feiler meg ingenting, sier Håvard Lorentzen (26) til VG i pressesonen.

– Jeg er litt i villrede. Jeg får låse meg inn på et rom, tilføyer Norges regjerende sprintverdensmester (sammenlagt) og smiler oppgitt - før han også er inne på «å dunke hodet hardt i veggen».

Han innrømmer at han ble «forvirret» da han så tiden 35,25 på resultattavlen. Da han fikk 13. plass på 500-meteren lørdag, var tiden hans 35,09 sekunder.

Håvard Lorentzen ristet på hodet da han gikk over målstreken til foreløpig niendeplass i Vikingskipet søndag ettermiddag. I paret etter ble han forbigått av begge løperne - og han var hele 45 hundredeler bak vinneren Pavel Kulizjnikov (34,78).

På samme distanse tok han OL-gull for ett år siden (Kulizjnikov deltok ikke på grunn av sin doping-historikk) .

– Jeg er ingen medaljefavoritt. Jeg må gå ganske mye fortere hvis jeg skal slå de andre. Nå er den beste sjansen på lag-sprinten, sier Håvard Lorentzen med tanke på 500 -og 1000-meteren i distanse-VM fire dager (7. til 10. februar i Inzell).

I Pyeongchang-OL tok han sølvmedaljen på 1000 meter, fire hundredeler bak nederlandske Kjeld Nuis.

Nå var han sjanseløs mot Pavel Kulizjnikov, som vant med 34,78 - fire hundredeler foran landsmann Ruslan Murashov. Jun-Ho Kim fra Sør-Korea ble nummer tre.

Aller mest bekymringsverdig, var kanskje sisterunden. Der han pleier å være på nivå med den russiske vinneren, var han i dag hele 18 hundredeler tregere. Kulizjnikov var til og med veldig ustø og nede med hånden i siste sving.

– Vanligvis går jeg «samme» runder som han. Toppfarten min er borte akkurat nå, og jeg kan egentlig ikke se ting jeg kunne ha gjort annerledes. Det føles greit, sier han.

Opp til nederlenderen Jan Smeekens på 4. plass skilte det 35 hundredeler. Åpningen hans de første hundre meterne var 9,91 sekunder, som var svakere en de fleste konkurrentene - også tidene til lagkameratene Bjørn Magnussen (9,86) og Henrik Fagerli Rukke (9,89) på 16. og 15. plass.

Pavel Kulizjnikov åpnet på 9,63. Lorentzen er en slow starter, men ikke så slow som han er for øyeblikket. Da han vant OL-gullmedaljen med 34,41 (pers og OL-rekord) åpnet han på 9,79 sekunder.

Lorentzen må dermed fortsette å lete etter godfølelsen. Han er uten seier siden verdenscupåpningen i november. Da slo han Pavel Kulizjnikov i parløp , og han er den eneste som denne sesongen har slått verdensrekordholderen innendørs.

– Men det er om å gjøre å holde hodet kaldt og ikke finne på for mye, bekrefter Håvard Lorentzen konfrontert med at det i hans situasjon - med VM-avreise mandag - er «lett» å bruke for mye energi på å rette det han tror er galt.