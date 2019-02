TRAVDRONNING: Ulsrud Tea er Norges klart beste hoppe. Hun holder absolutt toppform og med seier i Tollef Fjermedstads minneløp, vil hun passere 6,5 millioner kroner innkjørt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Garderer storfavoritten i V75-jackpot

Ingen klarte syv rette i V75 forrige lørdag. Dermed venter det over 2,5 millioner kroner ekstra i syverpotten på Forus Travbane lørdag.



Anders Olsbu

Publisert: 08.02.19 11:29







Travdronningen Ulsrud Tea blir nær sagt som vanlig stor favoritt. I en alder av 12 år er hun nærmest i sitt livs form. Men VGs travekspert, Anders Olsbu, velger å gardere henne på hans største forslag.

– Ulsrud Tea var helt overlegen fra tet sist og travet raske 1.21,5 med krefter spart. Denne gang skal hun hente 60 meter tillegg mot hingster i Tollef Fjermestads minneløp, men blir det ikke for mange skjær i sjøen, kan hun runde til en ny seier. Norgesmesteren for hopper er klart best bakfra, og dyktige Svein Ove Wassberg pleier som regel å time angrepene perfekt. Et klart bankeralternativ, men jeg velger å ta med tre strekhester, som kanskje ikke blir så enkle å fange, mener Olsbu.

Som alenestreker satser han i stedet på Neslands Faksen og Lykkje May.

– Neslands Faksen har vært veldig stabil og god i Kåre Refsland-regi og jakter nå sin femte strake seier. Det er kun et trangt fjerdespor som trekker ned for den tidligere galoppøren, varsler traveksperten.

– Jeg lar også Lykkje May stå ugardert. Hun har vunnet veldig lett i sine to siste starter og er i flott utvikling. Tross skjerpet selskap og dobbelt tillegg, kan hun vinne igjen. Bak henne er det meget åpent, synes Olsbu.

Dagens banker

Neslands Faksen (V75-4) har tatt fire strake på enkleste vis og har en god sjanse feilfritt.

Dagens luring

Spenda Muscle (V75-7) var tapper toer fra dødens sist. Skulle han komme foran, kan han lede lenge, kanskje helt inn.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1960 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, garderer storfavoritten Ulsrud Tea. Han lanserer i stedet Neslands Faksen og Lykkje May som alenestreker. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2040mv)

7 SYOSS

8 RADIEUX

12 DEEP SEA DREAM

3 GIGOLO N.L.

———————————

9 Ready Eddie

5 Bernardo Halbak

1 Upstart At Home

6 The Trooper

2 Air Speed

10 Solstrålen D.K.

4 Red Hot Firestorm

11 Alo Angel

Løpet

Fire hester peker seg ut i V75-innledningen.

Favoritten

Syoss er en vinnerhest av rang. Mikkelsen-traveren har vært blant de to første 25 ganger på 28 forsøk. Hele 18 ganger har han vunnet, og kun to ganger har han vært utenfor trippelen. 6-åringen møter et par tøffe elitehester på lengste tillegg, Lura-traverne Radieux og Deep Sea Dream. Men med full klaff ser jeg ikke bort i fra at han kan holde unna for dem.

Outsiderne

Radieux fortjener virkelig en seier etter tre strake annenplasser. Sist lå han bakerst, men avsluttet flott til annen bak Cokstile. Gangen før feilet han innledningsvis, men kom sterkt tilbake til annen bak Deep Sea Dream. Nærmet seg mye da. Tredje sist avsluttet han sterkt fra køen i V75, men fikk for langt frem til strekhesten Humble Hill og måtte se seg slått med en halv lengde.

Luringen

Gigolo N.L. vant lett fra tet i norgesdebuten sist og var helt overlegen. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og står spennende til for strek. Kolnes-traveren kan bli vrien å fange.

Startsiden

Gigolo N.L. er kjapp fra start og stikker normalt til tet.



BANKERKUSK: Kjetil Djøseland, her med Kleppe Slauren, kan ta sin tredje strake seier med Lykkje May. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2040mv)

10 LYKKJE MAY

———————————

13 Trø Hera

8 Vertigo Lotta

2 Kleppe Elfina

9 Prinsesse Sølv

14 Valle Tiril

3 Eikjærva

12 Solberg Jela

11 Kap Tilly

6 Møller Viktoria

7 Frøya Lill

5 Njølstad Jela

4 Alm Tekla

1 Lustra Oda

Løpet

Jeg prøver Lykkje May som alenestrek i hoppe- cupen.

Favoritten

Lykkje May har vunnet lett i sine to siste starter. Møter skjerpet selskap og tross dobbelt tillegg, kan hun runde alle igjen. Vidåpent bak.

Outsiderne

Trø Hera har vært veldig god i V75 i sine to siste starter. Tapte kun for Ulsrud Tea og Kiro Balderina sist og vant foran Tao Elda og Tripsson Ø.K. nest sist. Kan utfordre med klaff.

Luringen

Vertigo Lotta holdt godkjent fra dødens sist og var tross alt nede på 1.25-tallet. Tapte kun for Moe Tjalve tredje sist og skal ikke avskrives feilfritt.

Startsiden

Strekhestene er nokså jevne ut.



V75-3 (2040mv)

15 ANTIBES DECOY

10 GRACE YOGA

11 GLENNIS ATTACK

5 MASSERATI G.T.

3 Hjelle Revenue

———————————

13 Thai M. Share

7 Lara's Revenge

12 Happy Dragon

1 Urra' del Rio

9 Emmia Sensation

6 Red Lane

2 A Child

4 Norahs Winner

14 Josephine

8 Goldie Street

Løpet

Fem hester gjør opp i hoppedivisjonen.

Favoritten

Antibes Decoy går solid løp hver gang og møter enklere lag enn sist. Utgangsposisjonen kunne vært langt bedre. Kan uansett runde alle.

Outsiderne

Grace Yoga er i sitt livs form. Har vunnet lett i sine to siste starter. Aktuell igjen.

Luringen

Glennis Attack feilet i striden sist. Kom sterkt tilbake etter galopp nest sist.

Startsiden

De tre innerste kan løse fint.



V75-4 (2040mv)

9 NESLANDS FAKSEN

———————————

14 Erga Jokeren

3 Lykkje Kjetil

6 Odins Høvding

13 Høvåg Ask

8 Soten

10 Dæmro Svarten

7 Sima Håkon

12 Vestpol Il

4 I.T. Jaros

11 Ros Son

2 Flyteld

1 Vimse Gutten

5 Kringelandester

Løpet

En feilfri Neslands Faksen vinner grunncupen.

Favoritten

Neslands Faksen har vært som forvandlet i Kåre Refsland-regi og står nå med fire strake seirer på enkleste vis. Den tidligere galoppøren har trukket et trangt fjerdespor, og det er en viss galoppfare, selv om han har stabilisert seg mye. Men kommer han bare greit i gang og går like bra som i sine siste starter, spør han neppe noen om seieren.

Outsiderne

Lykkje Kjetil feilet seg bort på Bjerke sist. Tok to strake før det, men møter noen tøffinger nå. På sitt beste kan han kjempe om en trippelplass.

Luringen

Erga Jokeren er det stort sett vinn eller forsvinn med. Erga-traveren har vunnet ti av sine 25 løp. Feilfritt har han kun tapt to ganger. Står i bakspor på tillegg, men sjansen for å komme feilfritt avgårde er nok større herfra. Men han har mange å runde og tåler hverken for mye forstyrrelser eller trafikkproblemer. Feilfritt og på sitt beste har han uansett en god sjanse til å ende blant de tre.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. En noe åpen startside.

V75-5 (2040ma)

6 WHISKY VOICE

10 AMAZING CASE

9 GOT YOU B.R.

3 OUTSTANDING O.

2 DIAMOND YANKEE

12 Fam B.R.

7 Draco Braz Minto

———————————

1 Royal Winner

11 Lucky Black Pearl

5 New Talisman

4 Trusty Sassy

Løpet

Flere med sjanse i bronsedivisjonen. Jeg garderer.

Favoritten

Whisky Voice var veldig god til seier i Hamre-debuten nest sist. Var ikke like god sist, men da gikk det fort til slutt og det var ikke så lett å hente noe. 6-åringen er sterk, og jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne dette løpet fra dødens.

Outsiderne

Amazing Case tok en fortjent seier sist etter å ha radet opp trippelplasser. Vant greit fra tet da. Men Whisky Voice sin stallvenninne skal være enda bedre bakfra. Fjerde sist avsluttet hun lynraskt fra køen og tapte kun for S.M.K. Silvousplait. Med kjøring i front, kan hun runde mange, muligens alle.

Luringen

Got You B.R. innledet karrieren med fire strake seirer hos Høitomt, før hun ble flyttet. Siden har det gått litt i dur og moll. Tilbake i Høitomt-regi har det blitt tre starter. I de to første manglet hun rom, mens hun feilet bort en tredjeplass og en tid på 1.14,0 sist. Er hun ytterligere forbedret er det ikke umulig.

Startsiden

Outstanding O. er kjapp fra start. Først og fremst Diamond Yankee i mot.

NORGESMESTER: Ulsrud Tea har vunnet NM for hopper de to siste årene. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2040mv)

13 ULSRUD TEA

5 Professor Ø.K.

1 Langlands Odin

4 Brenne Banker

———————————

10 Roli Eld

11 G. Jerken

8 Moe Tjalve

9 Art Miklagard

7 Torben

2 Åspe Mix

12 Vertigo Bjørn

3 Vertigo Håkon

Løpet

Ulsrud Tea er et bankeralternativ i Tollef Fjermestads minneløp.

Favoritten

Ulsrud Tea holder absolutt toppform. Travdronningen har vunnet hele åtte av sin ni siste starter og jakter nå sin sjette strake. Var overlegen fra tet foran Roli Eld og Odd Herakles sist. Har hentet lange tillegg mange ganger før og kan gjøre det igjen. Dyktige Svein Ove Wassberg har vært en mester til å time angrepene. Ligger hun på skuddhold mot siste sving, har hun en god sjanse igjen.

Outsiderne

Professor Ø.K. er også en vinnerhest av rang, med hele elleve seirer på 16 forsøk. Står spennende til på strek og blir ikke så enkel å fange om det kjøres litt offensivt.

Luringen

Langlands Odin har vunnet tre av sine fire siste starter, alle fra tet. Han forsvarer seg veldig bra i den posisjonen og kan lede lenge, om han klarer å beholde sporet.

Startsiden

Langlands Odin kan forsvare sporet.

V75-7 (2040ma)

9 ANNIE'S BOY

10 AMERICAN CHEQUE

8 EXPLOSIVE LANE

12 WILMA LEGGROWBACH

4 TRUST BOOM BAY

3 SPENDA MUSCLE

11 Hades Håleryd

———————————

6 Bolt Action

7 Tom Tom des Agets

1 Hopeful Tooma

5 Carl Lewis

2 Touch My Shadow

Løpet

Flere med sjanse i V75-finalen, hvor flere av de beste hestene holder litt usikker form. Jeg garderer.

Favoritten

Annie's Boy holdt godkjent til tredje fra dødens sist, men burde kanskje vært litt hvassere. Ble fjerde fra tillegg nest sist i et løp Humble Hill vant foran Radieux. Møter riktig selskap og kan vinne om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

American Cheque holdt greit til fjerde etter siste 1300 meter i dødens sist. Går stadig fine løp, men mangler kanskje litt på toppformen. Skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene for Hamre-traveren.

Explosive Lane var endelig tilbake i toppform sist. Den tidligere seiersmaskinen avsluttet sterkt og vant greit foran Hades Håleryd. Står sjanseartet til spormessig, men skal ikke avskrives om hun viser seg fra sin beste side og det klaffer.

Luringen

Spenda Muscle var tapper fra dødens sist. Tapte kun for en smygkjørt Tom Tom des Agets. Lode-traveren er kjapp fra start og skulle han klare å komme foran, kan han lede lenge, kanskje helt inn, selv om han er litt hardt ute grunnlagsmessig.

Startsiden

De fire innerste, samt Bolt Action og Explosive Lane kan løse fort, om det laddes fra start.



SENTRAL: Pål Buer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Pål Buer

Alder: 47 år

Antall seirer i år: 10

Antall seirer totalt: 481

På Forus-toppen

Pål Buer har hatt en pangstart på 2019 og har vunnet klart flest seirer på Forus i år. I årets første V75-runde på hjemmebane, har Buer tro på trioen Masserati G.T., Diamond Yankee og Explosive Lane.

V75-1: - Tre hester skiller seg ut. Den som kommer seg best til underveis av Deep Sea Dream og Radieux fra 40 meter tillegg, er fort vinneren. Den store outsideren er seiersmaskinen Syoss som står 20 meter foran.

V75-2: - Hun har vært veldig god til to strake V75-seirer på Østlandet, Lykkje May. Hjemmebane er intet minus. Klar favoritt. Av de andre tror jeg mest på to luringer i form av Prinsesse Sølv, som alltid gjør det bra i slike løp, og Vertigo Lotta, som har fin fart i beina.

V75-3: - Jeg har tro på Masserati G.T, som møter riktig motstand og som er best med ryggløp. Det får hun herfra. Løser det seg, kan vi vinne, Men det er flere bra med. Grace Yoga har vunnet to strake og har et bra spor på tillegg. Antibes Decoy går gode løp hver gang og min egen Glennis Attack er god nok til å hevde seg, men har galoppert mye. Rangerer henne derfor bak stallvenninnen. Luringen i løpet er Hjelle Revenue som imponerte sist og som står spennende til på strek.

V75-4: - Neslands Faksen har vunnet fire strake og er en sterk type som tåler å gjøre mye selv. Banker!

V75-5: - Åpent. Likevel med Whisky Voice som logisk favoritt etter de siste innsatsene. Førsteutfordrer er min egen Diamond Yankee som er i form og som har gått fra tet i alle åtte seiersløp. Ladder fra start. Garderinger til Draco Braz Minto, Royal Winner og Amazing Case. Outstanding O. er på gang og kan være en luring.

V75-6: - Når Ulsrud Tea kommer til start, er det normalt ikke snakk om saken. Banker nummer to!

V75-7: - De beste hestene står i de dårligste sporene. Er Wilma Leggrowbach der hun skal være, får hun favorittstemplet. Utfordres av American Cheque og Hades Håleryd som begge har klassen til å kjempe om seieren. Det samme har min egen Explosive Lane som vant sist og som er på vei opp i form. Kan bli skummel om det løser seg fra et vrient spor bak bilen.