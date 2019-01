Linda Hofstad Helleland nådde ikke opp i kampen om å bli Europas kandidat til vervet som ny WADA-president. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helleland vraket som Europas kandidat i WADAs presidentvalg til fordel for Banka

Polens idrettsminister Witold Banka anbefales som Europas kandidat til presidentvervet i Verdens antidopingbyrå (WADA) på bekostning av Linda Hofstad Helleland.

Det skjedde gjennom en avstemning i Europarådets stående komité for dopingsaker (CAHAMA). Ifølge det velinformerte nettstedet Inside the games betyr utfallet i praksis at Banka blir Europas kandidat. Beslutningen må ratifiseres av Europarådets ministermøte 27. februar, men det anses som en formalitet.

– Jeg vil gratulere Polen og Mr. Banka med støtten. Det var ikke overraskende at Cahamas egen representant, med leder av CAHAMA som sin kampanjeleder skulle vinne frem, sier Helleland i en skriftlig kommentar til VG.

WADA-visepresidenten akter ikke å trekke seg fra kampen om presidentvervet.

– Nå ser vi fram til ministerkomiteens avgjørelse 27. februar, skriver hun.

Helleland og Banka var i tottene på hverandre i fjor høst, da han tok til orde for at hun burde gå ut av WADA-styret mens hun var kandidat til presidentvervet.

Vant 28-16

Banka innkasserte i en Twitter-melding onsdag langt på vei seieren i kampen om å bli europeisk kandidat.

– Europa har valgt meg som offisiell kandidat til posten som president i WADA. Det er en stor ære for meg, tvitret han.

Den 34-årige tidligere sprinteren har sittet i Polens nasjonalforsamling siden 2015. I fjor sommer sa han til nyhetsbyrået AFP at han som WADA-president ønsker å jobbe for bedre samarbeid mellom idrettsforbund og nasjonale myndigheter for å skape en mer effektiv plattform i antidopingkampen.

Banka fikk 28 stemmer mot 16 for nåværende WADA-visepresident Helleland. Den belgiske politikeren Philippe Muyters var også med i kampen, men han fikk bare 5 stemmer.

– Jeg er glad for en tredel av Europa støtter Norge i arbeidet for en mer åpen og uavhengig idrett der utøverne står i sentrum, sier Helleland til VG.

Koster å stå opp

Hun har vært en markant røst i WADA-styret og var sterkt kritisk til fjorårets beslutning om å slippe Russlands antidopingbyrå RUSADA inn i varmen igjen før alle betingelsene var oppfylt.

– Det koster å stå opp mot etablerte miljøer i internasjonal idrett og stå på kravene overfor Russland. Jeg har ikke valgt noen enkel vei, men jeg er overbevist om at jeg har valgt den riktige veien, og at denne prosessen er med på å bidra til mer demokrati i internasjonal idrett, skriver Helleland til VG.

Hun gikk nylig ut av regjeringen, der hun var barne-, familie- og likestillingsminister. Hun blir i stedet Høyres fraksjonsleder i næringskomiteen på Stortinget.

Dominikanske Marcos Diaz er også kandidat til presidentvervet i WADA, mens det ifølge Inside the games sannsynligvis vi dukke oppe en kandidat også fra Asia. Gruppen som representerer offentlige myndigheter i WADA vil på et møte i Montreal 14. mai utpeke den nye presidenten, som deretter formelt velges av WADA-styret.

Den nye presidenten skal etterfølge Craig Reedie, som gir seg i november.